В Петербурге снимают фильм о городских легендах
В Петербурге начались съемки полнометражного художественного фильма о легендах города. Премьера картины «Легенды Петербурга. Ключ времен» состоится в октябре 2018 года.
По сюжету фильма, девочка Ксюша вместе с другом Парамоном должна защитить приемную семью от «темных сил». Для этого она должна запустить часы Петропавловской крепости, оберегающие город от нечисти. Помимо Ксюши, полноценными персонажами фильма станут петербургские сфинксы, грифоны и атланты.
Съемками фильма занимается студия «Лендок». Роли исполняют Павел Трубинер, Любовь Толкалина и Мария Казанкова.
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