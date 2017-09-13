В Петербурге снимают фильм о городских легендах

В Петербурге начались съемки полнометражного художественного фильма о легендах города. Премьера картины «Легенды Петербурга. Ключ времен» состоится в октябре 2018 года.

По сюжету фильма, девочка Ксюша вместе с другом Парамоном должна защитить приемную семью от «темных сил». Для этого она должна запустить часы Петропавловской крепости, оберегающие город от нечисти. Помимо Ксюши, полноценными персонажами фильма станут петербургские сфинксы, грифоны и атланты.

Съемками фильма занимается студия «Лендок». Роли исполняют Павел Трубинер, Любовь Толкалина и Мария Казанкова.