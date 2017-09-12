Крупнейшая в России сеть кинотеатров отказалась показывать «Матильду»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Саида Керимова решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда», пишет RNS со ссылкой на пресс-службу сети. Решение принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети, а также желанием оградить посетителей от рисков.

«Отказ от показов фильма „Матильда“ в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», — сообщил глава сети Роман Линин, слова которого переданы в сообщении пресс-службы.

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая из сетей кинотеатров в стране. В состав объединенной сети входит 75 кинотеатров в 28 городах России с долей рынка в 13,7%. На данный момент в активе кинооператора 624 зала, то есть практически каждый седьмой зал в России. В Петербурге двенадцать кинотеатров сети «Формула кино» и три кинотеатра «Синема парк».

11 сентября во Владивостоке в кинотеатре «Черемушки» одновременно в четырех залах начался первый в России показ фильма. Мероприятие прошло без эксцессов — протестующие против проката фильма не были замечены ни возле здания кинотеатра, ни возле входа в зрительные залы. Предпоказ в московском кинотеатре «Иллюзион» перенесли на 25 октября по техническим причинам. Глава прокатной компании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев объяснил, что копию «Матильды» не успели доставить из Владивостока в Москву.

В этот же день предварительную продажу билетов на фильм, который выйдет в прокат 26 октября, открыла сеть кинотеатров «Люксор». «В компании очень верят в коммерческий потенциал картины, именно поэтому впервые в истории российского проката предпродажи начались более чем за 1,5 месяца до релиза», — отмечалось в сообщении.

Тогда же адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что у его офиса в Москве подожгли два автомобиля. На месте происшествия была обнаружена записка со словами «За Матильду гореть». В сентябре студию Алексея Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. В Екатеринбурге УАЗ врезался в здание кинотеатра «Космос», после чего водитель поджег автомобиль. По данным Znak.com, водитель, казак и монархист Денис Мурашов, таким образом протестовал против показа «Матильды».

Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную всероссийскую травлю еще не вышедшей ленты. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.

По материалам «ДП»