26 главных сериалов осени

«Жестяная звезда»

Жестокий триллер с Тимом Ротом и Кристиной Хендрикс на фоне величественных и прекрасных Скалистых гор. Шериф и алкоголик в завязке, а прежде лондонский полицейский, перевез всю семью в безмятежный Big Little Bear и уже готов был беззаботно рыбачить всю жизнь, как в девственных лесах открылся нефтеперерабатывающий завод во главе с огненной женщиной из «Безумцев», а его дочь начала маниакально вылавливать в местной реке трупы уток. Это же экологическая катастрофа! Слово за слово — и стремительно развязывается кровавая драма, а мы очень быстро понимаем — Тим не так однозначен, как казалось, может, и неслучайно он экспатировался в канадскую глушь. Сценарий написал Роуэн Жоффе, известный по «Прежде чем я усну», «Брайтонскому леденцу» и «28 недель спустя», так что есть уверенность — за десять серий фильма Рот пустится во все тяжкие.