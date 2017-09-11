Сага о порно-индустрии, зловещий триллер Дэвида Финчера и вестерн Стивена Спилберга, экранизация остросюжетных романов Джоан Роулинг и новые сезоны «Очень странных вещей» и «Черного зеркала» — все, что вы будете смотреть этой осенью.
26 главных сериалов осени
Премьеры
«Страйк»
Любители Джоан Роулинг ликуют: BBC сняли детектив «Страйк» в семь серий по трём остросюжетным романам писательницы, которые вышли под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Итак, частный сыщик Корморан Страйк (вы видели Тома Берка в «Войне и мире» в роли Долохова) — сын рок-звезды и манекенщицы, потерял ногу в Афганистане, перебивается сыском, расследуя самоубийство топ-модели и убийство трэш-писателя. Ему ассистирует находчивая Робин в исполнении Холлидей Грейнджер, без которой все реже обходятся костюмные драмы, от «Тюльпанной лихорадки» до «Любовника леди Чаттерлей».
С 27 августа
«Жестяная звезда»Жестокий триллер с Тимом Ротом и Кристиной Хендрикс на фоне величественных и прекрасных Скалистых гор. Шериф и алкоголик в завязке, а прежде лондонский полицейский, перевез всю семью в безмятежный Big Little Bear и уже готов был беззаботно рыбачить всю жизнь, как в девственных лесах открылся нефтеперерабатывающий завод во главе с огненной женщиной из «Безумцев», а его дочь начала маниакально вылавливать в местной реке трупы уток. Это же экологическая катастрофа! Слово за слово — и стремительно развязывается кровавая драма, а мы очень быстро понимаем — Тим не так однозначен, как казалось, может, и неслучайно он экспатировался в канадскую глушь. Сценарий написал Роуэн Жоффе, известный по «Прежде чем я усну», «Брайтонскому леденцу» и «28 недель спустя», так что есть уверенность — за десять серий фильма Рот пустится во все тяжкие.
«Двойка»
Долгожданный проект канала HBO. Сценарий про мир порно написал гуру социального неореализма Дэвид Саймон, автор «Прослушки» и «Покажи мне героя», в главных ролях заняты Мегги Джилленхолл, играющая проститутку, и вездесущий Джеймс Франко, который изображает двух братьев-близнецов. Действие происходит в Нью-Йорке 1970-80-х, в сердце тогдашней порно-индустрии, которую постепенно уничтожают появление дешевого видео, эпидемия СПИДа и самоуничтожение порнозвезд с помощью героина и кокаина.
С 8 сентября
«Реллик»
Название мрачного драматического сериала на BBC One про серийного убийцу —написанное наоборот слово «киллер». События в нем, стало быть, развернутся в обратном порядке: в первой серии будет известно имя душегуба, в оставшихся эпизодах детективы (пожилой мужчина и молодая женщина в исполнении Ричарда Дормер и Джоди Бальфур соответственно) будут расследовать серию жестоких убийств, разматывая нить событий вплоть до самого начала.
С 10 сентября
«Она же Грейс»
Мини-сериал Netflix по роману писательницы Маргарет Этвуд. Экранизация другой ее книги, антиутопии «Рассказ служанки», стала одним из лучших сериалов прошлого сезона. В 6-серийной «Грейс» речь тоже пойдет о горничной, но это история на основе реальных событий, произошедших в Канаде в середине XIX века. Тогда Грейс Маркс, иммигрантку из Ирландии, обвинили в убийстве хозяина и его любовницы-экономки и отправили в тюрьму пожизненно. Режиссером сериала стала Мэри Хэрон, более всего известная фильмом «Американский психопат», а сценарий по роману Этвуд написала актриса Сара Полли.
С 24 сентября
«Храбрые»
Военно-шпионская драма канала NBC, центральный сюжет которой очень напоминает сериал «Родина». Энн Хэйч в роли офицера ЦРУ, возглавляющей специальное подразделение на Ближнем Востоке, которое занимается освобождением взятых в плен экстремистами американских граждан. Эффектные локации съемок, хитроумные шпионские операции и уже знакомая по вышеупомянутой «Родине» с грандиозной Клэр Дэйнс атмосфера бесконечной битвы с призраками, армия которых все увеличивается.
С 25 сентября
«Лжец»
Восьмисерийная мелодрама от канала Sundance TV, сделанная по образцу выдающегося сериала «Любовники». Здесь также каждая серия поделена на две части: одно и то же событие — а именно свидание, закончившееся катастрофой – показано с мужской и женской точек зрения.
С 27 сентября
«Одаренные»
Осенью придется пережить настоящее нашествие супергероев из комикс-вселенной Marvel. Состоятся премьеры сразу трех сериалов. «Сверхлюди», продолжающие линию «Агентов Щ.И.Т», и «Ранэвейс» про подростков со сверхъестественными способностями — все-таки довольно специальные развлечения для марвеловских фанатов. Выходящий же на канале Fox сериал про детей-мутантов, вынужденных вместе с родителями скрываться в подполье от государства рассчитан на более широкую аудиторию. К тому же спродюссировал и снял пилотный эпизод «Одаренных» Брайан Сингер.
С 2 октября
«Династия»
Главное «постыдное удовольствие» сезона, ремейк «мыльной оперы», выходившей на канале ABC с 1981 по 1989 годы. Изобилующая шекспировскими страстями хроника жизни семейного клана нефтяных миллионеров из Денвера, Колорадо, скорректирована согласно современным требованиям: например, в сериал введено несколько персонажей-геев.
С 12 октября
«Охотник за разумом»
Новый многообещающий продукт сотрудничества онлайн-платформы Netflix и режиссера Дэвида Финчера. Предыдущей коллаборацией был сериал об американской высшей политике «Карточный домик». На этот раз Финчер в своем характерном неторопливом холодном стиле создал криминальный триллер о двух агентах ФБР, которые изучают психологию маньяков и других жестоких преступников, чтобы успешно ловить им подобных.
С 12 октября
«Переправа»
Мрачный фантастический сериал на ABC, придуманный Робом Боуменом, одним из шоураннером «Секретных материалов». Группа беженцев из будущего прибывает в маленький американский городок. Каждый из них знает что-то очень секретное и важное, а все вместе они должны вмешаться в события в нашем времени и предотвратить некую ужасную катастрофу.
С 28 октября
«Человек будущего»
Еще один сериал про путешественников во времени. Но, в отличие от предыдущего, гораздо более веселый и безответственный. Фантастическое комедийное телешоу придумал известный мастер инфантильного юмора Сет Рогена. Главный герой, застенчивый гик-уборщик , посредством некоего игрового девайса отправляется в прошлое, чтобы предотвратить нашествие свирепых пришельцев.
С 14 ноября
«Забытые богом»
Опять Netflix и снова в сотрудничестве с крупным голливудским режиссером, на этот раз со Стивеном Спилбергом. Состоящий из шести серий постмодернистский вестерн про головореза, который рыщет по Дикому Западу в 1880-х, разыскивая сбежавшего напарника, и оказывается в странном поселении Ла Белль, где в силу загадочных причин живут одни только женщины.
С 21 ноября
«Ей это нужно позарез»
Спайк Ли, левацкий афроамериканский режиссер, переснял для того же Netflix в восьмисерийном формате свой дебютный фильм, вышедшую в 1986 году разговорную мелодраму с фирменным приемом «ненадежного рассказчика». Нола Дарлинг встречается сразу с тремя парнями: глуповатым красавцем-моделью, надежным, но скучным богачом и умным, но инфантильным бездельником. События показаны с позиций всех четверых.
С 22 ноября
«Ей это нужно позарез»
«Алиенист»
Точно один из самых ожидаемых сериалов конца года, костюмно-исторический триллер, сценаристом и продюсером которого является Кэри Фукунага, ответственный за оба сезона «Настоящего детектива». В Нью-Йорке 1896 года свирепствует безумный маньяк, убивающий детей из городских трущоб и обставляющий злодеяния как кошмарные ритуалы. Убийцу ловят будущий президент, а тогда полицейский Теодор Рузвельт, судебный репортер и специалист по психопатологиям (собственно «алиенист»). В ролях: Люк Эванс, Даниель Брюль и Дакота Фэннинг.
С конца ноября
«Порох»
Этот исторический сериал BBC One с особенным нетерпением ждут фанаты Кита Харрингтона, он же Джон Сноу из «Игры престолов». В новом телешоу британский актер сыграет Роберта Кейтсби, одного из главных организаторов Порохового заговора в ноябре 1605 года. Тогда группа католиков во главе с Гаем Фоксом планировала убить короля Англии и Шотландии Якова I. Помимо Харрингтона, в «Порохе» задействованы Лив Тайлер и известный по «Аббатству Даунтон» Том Каллен.
С конца ноября
10 сериалов, которые вернутся осенью
«Нарко», 3 сезон
Продолжение реалистического сериала про войну наркополицейских с могущественным кокаиновым картелем из Колумбии. В финале второго сезона, добравшегося до начала 1990-х, наркобарон Пабло Эскобар ликвидирован, в новом действие развернется вокруг картеля Кали во главе с зловещим Хильберто Родригесом.
С 1 сентября
«Американская история ужасов», 7 сезон
Новый выпуск выдающейся поп-антологии, препарирующей жанр хоррора, впервые обойдется без сверхъестественных явлений. В центре сюжета сезона с подзаголовком «Культ» — последняя предвыборная кампания в США, в результате которой выбрали Дональда Трампа, что многими было воспринято как настоящий фильм ужасов. Тайные общества, психические расстройства и постоянные актеры AHS Сара Полсон, Эван Питерс и Фрэнсис Конрой — что-то прекраснее просто невозможно вообразить.
С 5 сентября
«Ты – воплощение порока», 4 сезон
Герои созданного каналом FX остроумного и реалистичного ромкома: пара циничных мизантропов, которых свела судьба с ее пристрастием к особой иронии. В прошлом сезоне Джимми оставил Гретчен, в новом он столкнется с одиночеством, а она — с нешуточной депрессией.
С 5 сентября
«Очевидное», 4 сезон
Несмотря на относительно скромные рейтинги, сериал Amazon — важнейшее культурное явление, появившееся в разгар дискуссий о границах гендера и новых горизонтах сексуальной свободы. Напомним, в телешоу, название которого, «Transparent», является игрой слов (на русский переводится одновременно как «очевидное», «прозрачное» и неологизмом «транс-родитель») речь идет о еврейском семействе Пефферманов из Лос-Анджелеса. В начале первого сезона глава семьи, отец троих более чем взрослых детей, почти 70-летний профессор, внезапно объявляет себя женщиной. В новом сезоне Пефферманы отправляются на историческую родину, то есть в Израиль.
С 22 сентября
«Американская семейка», 9 сезон
Еще одна долгоиграющая сага на тему эволюции традиционной семьи, но куда более легкомысленная. Ситком Modern Family появился на канале ABC в 2009-м. В большом и хаотичном клане Притчеттов-Дельгадо-Данфи отразились все тенденции современной жизни: скучающая домохозяйка с тремя детьми, ее отец с новой женой, которая вдвое моложе, ее брат в гей-браке с усыновленным вьетнамским ребенком и так далее. В девятом сезоне все дети выросли и пошли в колледж, а завершится повествование в следующем, десятом.
С 28 сентября
«Как избежать наказания за убийство», 4 сезон
Первые два сезона сериала – чуть ли не лучший образец судебной драмы за последнее десятилетие. В центре повествования, напомним, — Аннализ Китинг, блестящий адвокат и профессор права университета в Филадельфии, способная творить юридические чудеса, а также пятерка ее лучших студентов, вляпавшихся в серьезную переделку. В третьем сезоне героиню Виолы Дэвис посадили в тюрьму, в четвертом же она из нее выйдет и накажет виновных.
С 28 сентября
«Скандал», 7 сезон
Заключительный сезон политической драмеди о закулисном мире высшей американской власти. Керри Вашингтон в лучшей своей роли главы фирмы по разрешению кризисных ситуаций, среди клиентов которой сплошь высокопоставленные лица из Белого дома и Капитолия.
С 4 октября
«Мистер Робот», 3 сезон
Долгожданное продолжение бунтарской драмы про суперталантливого хакера (Рами Малек) и лидера группировки кибер-повстанцев (Кристиан Слейтер), воюющей с корпорациями. В третьем сезоне герои продолжат сражаться с Системой, которая, как ей свойственно почти всегда оказывается на пару шагов впереди тех, кто на нее покушается.
С 11 октября
«Очень странные дела», 2 сезон
Еще один сериал, второго сезона которого ждет немало зрителей. «Очень странные дела» оказались идеальным проектом Netflix, эксплуатирующим ностальгию по золотой кинофантастике 1980-х. На провинциальный американский город вновь надвигается угроза из потустороннего мира — во втором сезоне будут новые приключения подростков Уилла, Майка, Дастина и Лукаса, новые монстры, а также возвращения героини Милли Бобби Браун — Одиннадцатой.
С 27 октября
«Черное зеркало», 4 сезон
Британская сатирическая антология диких сюрреалистических историй про наше невеселое технологическое настоящее и будущее стала объектом культа и многочисленных пародий. Судя по трейлеру новых шести серий, нас ждет не менее впечатляющие сюжеты про то, как социальные медиа и гаджеты меняют реальность: в новом сезоне есть эпизод с очевидной отсылкой к сериалу «Звездный путь», а также серия, снятая Джоди Фостер.
С конца ноября
Текст: Артем Лангенбург
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