1 сентября откроется онлайн-кинотеатр с документальными фильмами на русском

В сети запускают онлайн-синематеку современных документальных картин на русском языке. Об этом сообщает портал Colta.

Синематека откроется 1 сентября. Для легального просмотра фильмы будут доступны либо за деньги, либо с согласия авторов бесплатно. Каждый день в онлайн-кинотеатре будут транслировать новые фильмы и устраивать обсуждения с их авторами. Помимо фильмов, портал предоставит информационный каталог документальных картин.