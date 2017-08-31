1 сентября откроется онлайн-кинотеатр с документальными фильмами на русском

В сети запускают онлайн-синематеку современных документальных картин на русском языке. Об этом сообщает портал Colta.

Синематека откроется 1 сентября. Для легального просмотра фильмы будут доступны либо за деньги, либо с согласия авторов бесплатно. Каждый день в онлайн-кинотеатре будут транслировать новые фильмы  и устраивать обсуждения с их авторами. Помимо фильмов, портал предоставит информационный каталог документальных картин.

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