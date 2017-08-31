Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат в первой половине 2018 года

Алексей Герман-младший сообщил, что его картина «Довлатов» выйдет в российский кинопрокат в первой половине 2018 года.

Фильм будет описывать несколько дней из жизни русского писателя в самом начале 70-х годов прошлого века — его тщетные попытки напечататься, разговоры с Бродским, общение с фарцовщиками с целью раздобыть средства на жизнь, попытку наладить отношения с дочерью и женой.

Первая актерская сцена снималась на пляже Петропавловской крепости в ночь на 21 февраля 2016 года. Тогда имя исполнителя роли Довлатова держалось в строгой тайне. Позже стало известно, что в этой роли в картине снялся молодой сербский драматический актер Милан Марич.

Также в ленте снялись Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный и другие. Ради достоверности «картинки» на некоторых петербургских улицах было воссоздано освещение 70-х годов. По словам режиссера, в данный момент фильм полностью смонтирован, идут доделки по звуку, компьютерной графике и титрам.

По материалам «Фонтанки»

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