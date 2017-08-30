15 лучших фильмов сентября

«Оно»

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В экранизации культового романа ужасов о демоническом клоуне Пеннивайзе действие перенесено из конца 1950-х в 1989 год, но сюжетная линия осталась практически неизменной. На всякий случай примерно за полгода до релиза фильма его показали автору литературной основы – Стивену Кингу. Он картину (в отличие от «Сияния» Стэнли Кубрика) одобрил, как и актерскую игру Билла Скарсгарда, сына актера-любимца Ларса Фон Триера Стеллана Скарсгарда.

В провинциальном городке не самого большого американского штата Мэн начинают пропадать дети. Их исчезновение связано с кровавой деятельностью клоуна Пеннивайза (Билл Скарсгард), воплощенного архетипичного страха перед цирковыми лицедеями.

С 7 сентября