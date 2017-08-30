Самый долгожданный хоррор сезона – «мама!» с Хавьером Бардемом и Дженнифер Лоуренс, сиквел альманаха «Про любовь» с Александром Палем и Равшаной Курковой и еще 13 отличных фильмов – что смотреть в кино в сентябре.
15 лучших фильмов сентября
«Про любовь. Только для взрослых»
В сиквеле альманаха —триумфатора «Кинотавра» Анна Меликян переквалифицировалась в продюсеры, уступив съемку новелл о поисках истинных чувств друзьям-режиссерам от Павла Руминова до Резо Гигинеишвили, а главным сторителлером сделала Джона Малковича (теперь он читает объединяющую героев лекцию вместо Ренаты Литвиновой).
С 1 сентября
«Оно»
It
В экранизации культового романа ужасов о демоническом клоуне Пеннивайзе действие перенесено из конца 1950-х в 1989 год, но сюжетная линия осталась практически неизменной. На всякий случай примерно за полгода до релиза фильма его показали автору литературной основы – Стивену Кингу. Он картину (в отличие от «Сияния» Стэнли Кубрика) одобрил, как и актерскую игру Билла Скарсгарда, сына актера-любимца Ларса Фон Триера Стеллана Скарсгарда.
В провинциальном городке не самого большого американского штата Мэн начинают пропадать дети. Их исчезновение связано с кровавой деятельностью клоуна Пеннивайза (Билл Скарсгард), воплощенного архетипичного страха перед цирковыми лицедеями.
С 7 сентября
«Удача Логана»
Logan Lucky
После триумфального сериала «Больница Никерброкер» Стивен Содерберг вновь снял полный метр в стиле 11, 12 и 13 «Друзей Оушена» – картину о дерзком ограблении с Дэниэлом Крэйгом, Ченнингом Татумом, Кэти Холмс и надеждой всех миллениалов Адамом Драйвером.
Одного из братьев Логанов увольняют с работы. Чтобы не сидеть без дела, он придумывает план, как обчистить одну из самых крупных автогонок в США.
С 7 сентября
«В гостях у Элис»
Home Again
Милочка Риз Уизерспун, в очередной раз доказав актерскую состоятельность в сериале «Большая маленькая ложь», решила взять паузу в перевополощении в драматические персонажи, согласившись сыграть в очаровательной и незатейливой комедии о романе 40-летней матери двоих детей с 25-летним красавчиком.
С 7 сентября
«Квадрат»
The Square
Абсурдистский юмор картины шведа Рубена Эстлунда (дебютировавшего, кстати, тринадцать лет назад на Московском кинофестивале) так очаровал председателя каннского жюри Педро Альмодовара, что тот присудил ей «Золотую пальмовую ветвь», лишив главного приза фаворита прессы — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Куратор музея современного искусства Кристиан (датчанин Клас Банг) пытается быть идеальным гражданином, отцом и профессионалом: водит электрокар, постоянно видится с двумя дочерьми, корректен и вежлив на работе. Но все меняется, когда у него посреди улицы крадут бумажник и смартфон. К слову, эпизод основан на реальных событиях: именно описанным в картине способом телефона как-то лишился сам режиссер Эстлунд.
С 7 сентября
«мама!»
mother!
Самый интригующий проект года — притворяющийся хоррором фильм Даррена Аронофски — пишется со строчной буквы, в касте обещает Хавьера Бардема и Дженнифер Лоуренс, а в референсах — «Ребенка Розмари» и «Ужас Амитивилля». Тайна раскроется уже на днях – картину покажут на стартующем в Венеции кинофестивале.
По описанию сюжета на сайте итальянского киносмотра, герои Бардема и Лоуренс поселяются в уединенном доме-рае, в который однажды приходят незваные гости (Мишель Пфайффер и Эд Харрис).
С 14 сентября
«Напарник»
Проект-эксперимент кинокомпании «СТВ» Сергея Сельянова. «Роль» младенца, в которого переселилась душа полицейского, «исполняет» компьютерно-созданный гомункул, разговаривающий голосом Сергея Гармаша.
Из-за проклятия гадалки душа майора Хромова оказывается в теле маленького мальчика. Мама ребенка находится в неведении, что ее сын в столь юном возрасте превратился в блестящего оперативника, а папа вынужден стать его невольным «напарником»: чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию и поймать главаря мафии.
С 14 сентября
«Статус Брэда»
Brad's Status
Трагикомедия с Беном Стиллером и звездой фильмов «Бумажные города», а также сериалов «Бесстыдники» и «Кремниевая долина» Остином Абрамсом с магистральным слоганом «Все не так смешно, как кажется». Несмотря на хорошую работу и любящую семью, Брэд считает себя неудачником и завидует бывшим одноклассникам.
С 14 сентября
«Kingsman: Золотое кольцо»
Kingsman: The Golden Circle
Не пугайтесь, это не фильм о гастролях Надежды Кадышевой и даже не приглашение отправиться в тур от Сергиева Посада до Суздали, а очередная часть франшизы про суперагентов, основанная на серии комиксов от Icon Comics, импринта Marvel. Чтобы не размениваться по мелочам, в актерский состав фильма включили пятеро «оскароносцев» — Джулианну Мур, Холли Берри, Джеффа Бриджеса, Колина Фёрта и Элтона Джона. Впрочем, роль Эггси вновь у Тэрона Эджертона.
Из-за уничтожения штаб-квартиры секретной британскокой службы «Kingsman» ее агенты вынуждены объединиться с американской разведкой — «Statesman».
С 21 сентября
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
The LEGO Ninjago Movie
В очередном фильме (кинематографические амбиции конструктора простираются далеко) желтым человечкам предстоит «Найти свой внутренний кусочек» (да-да, такой у фильма слоган). Дурацкий перевод названия при этом – не прихоть российских дистрибьюторов, а дословная калька с английского. Юный Ллойд, он же Зеленый ниндзя, и его друзья под предводительством кунг-фу мастера Ву попытаются одолеть диктатора Гармадона, захватившего город.
С 21 сентября
«Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»
Leatherface
Хоррор можно считать своеобразным посвящением Тоубу Хуперу, режиссеру оригинальной «Техасской резни бензопилой» 1974 года, который скончался в минувшее воскресенье, 27 августа. Он был исполнительным продюсером фильма. Картина является приквелом истории, описанной в «Техасской резне», и рассказывает, как маньяк Кожаное лицо встал на свой кровавый путь.
С 21 сентября
«Заложники»
В создании основанного на реальных событиях триллера режиссеру Резо Гигинеишвили помогали родственники террористов из числа грузинской золотой молодежи, попытавшихся в 1983 году угнать самолет для побега из унылого СССР. Но Резо, сохраняя нейтралитет, предлагает зрителю самому решить, кто здесь заложник системы, а кто — своих страстей.
С 21 сентября
«Коматозники»
Flatliners
Римейк картины 1990 года с Джулией Робертс, Кевином Бэйконом, Уильямом Болдуином и Оливером Платтом. На это раз в группу студентов-медиков, решивших поиграть со смертью, перевоплотится новое поколение голливудских звед – Нина Добрев, Эллен Пейдж и Диего Луна. В качестве оммажа в новой версии роль досталась Киферу Сазерленду, снимавшемуся в оригинале.
С 28 сентября
«Хорошее время»
Good Time
Бодрый триллер с Робертом Паттинсоном был отмечен на Каннском кинофестивале призом за «Лучшую музыку». Ее, к слову, написал Дэниэл Лопатин, скрывающийся под псевдонимом Oneohtrix Point Never, — сын выходцев из СССР.
Чтобы оплатить счета, Конни решает ограбить банк, взяв в напарники своего страдающего умстыенными расстройствами брата.
С 28 сентября
«Прорубь»
Участвовавшая в основном конкурсе «Кинотавра» картина-эксперимент режиссера Андрея Силеверстова и поэта Андрея Родионова. Весь день по телевизору показывают прорубь. Она тема дня, объединяющая верующих, спортсменов, звезд, моржей и даже президента. А безработный москвич пытается на дне найти себе жену.
С 28 сентября
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