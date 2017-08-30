В Русском музее пройдет выставка, посвященная Андрею Тарковскому

20 сентября в Русском музее в честь 85-летия режиссера откроется выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства». 

Посетители увидят архивные снимки, сценарии, письма, эскизы к костюмам и декорациям, фотографии со съемок и документальные фильмы о Тарковском. В экспозицию также войдут рисунки и живопись авторства режиссера.

Экспозицию представят в Строгановском дворце. Более того, 21 сентября петербуржцысмогут посетить открытую встречу с организаторами и специалистами по творчеству одного из величайших режиссеров мира. 

Выставка продлится до 20 ноября. 

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  • Автор: Ася Алисултанова
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