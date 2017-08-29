HBO запустил мини-сериал о съемках «Игры престолов»

28 августа в России показали последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов». Восьмой сезон, по некоторым данным, фанаты саги увидят только через два года. Однако канал HBO решил немного скрасить ожидание поклонников сериала и решил выпустить проект под названием Game Revealed,  («Игра раскрыта») остоящий из 7 эпизодов и рассказывающий о съемках последней части саги.

Зрители увидят уникальные кадры с площадки: как расставляли армию зомби, процесс съемок батальных сцен на воде, и каким образом актрисе Эмилии Кларк (Дейнерис Таргариен) приходилось представлять себя верхом на драконе. Помимо этого, в проекте будут показаны эксклюзивные интервью как актеров, так и съемочной группы. Они расскажут о развитии событий в сезоне от начала до конца. 

Первую серию проекта HBO выложил в открытый доступ, остальные же части смогут увидеть только подписчики канала. 

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