За все лето только один российский фильм окупился в прокате

За три летних месяца в российских кинотеатрах окупился только один отечественный фильм — «Бабушка лёгкого поведения». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные портала kinodata.pro. Всего за 2017 год расходы на производство покрыли четыре российских фильма.

Фильм «Бабушка лёгкого поведения», при бюджете в 90 миллионов рублей, собрал в кинотеатрах 130 миллионов рублей. В главных ролях снялись юморист Александр Ревва и певица Наталья Ионова (Глюкоза). При этом, на маркетинг ленты было потрачено 40 миллионов рублей — по мнению президента «Каропроката» Алексея Рязанцева, это «достаточно бюджетно по сегодняшнему времени».

Примечательно, что фильм можно считать окупившимся, если его сборы превысили бюджет как минимум в два раза.

Кроме «Бабушки лёгкого поведения» в 2017 году окупился блокбастер «Притяжение» Фёдора Бондарчука, комедия «Гуляй, Вася» Романа Каримова и хоррор «Невеста» Святослава Подгаевского. Все фильмы получили финансовую поддержку Фонда кино, из которого на минувшей неделе ушел режиссер Никита Михалков.

В свою очередь, глава Минкульта Владимир Мединский назвал минувший сезон «провальным» и обосновал это слабым продвижением картин перед выходом в прокат. «​Почему рост доли российских фильмов находится в противоречии с содержанием? Какой смысл снимать фильмы, которые никто не видит? У нас провальный сезон. Вышел фильм «Холодное танго», плохо прошел. Или «Большой» — прокатался неплохо, но мог бы собрать больше», — заявил он.

Напомним, 11 августа Мединский заявил, что сборы российского кино в 2017 году побьют рекорд с 1991 года. Чиновник сообщил, что рекорды сборов относительно 1991 года ставятся в кинематографе регулярно. В качестве примера, Мединский привёл 2016 год (В России был «Годом кино»), который пока остаётся лучшим в стране по этому показателю.