Съемки фильма Серебренникова про Цоя будут остановлены

Съемки фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова в Петербурге будут остановлены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление продюсера фильма Ильи Стюарта.

«Съемочный процесс фильма „Лето“ будет заморожен сразу после съемок технических сцен, и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером, и по его заметкам», — заявил он.

Он добавил, что фильм не может быть доснят без участия художественного руководителя «Гоголь-центра» и это — позиция съемочной группы и всех партнеров продюсера. «Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни и верим, что фильм „Лето“ обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем», — отмечается в заявлении Стюарта.

Съемки картины «Лето» начались 27 июля. Она затрагивает период конца 70 — начала 80 годов, когда 18-летний Виктор Цой готовился и записывал свой первый альбом. По замыслу Кирилла Серебренникова, сюжет картины построен на малоизвестных фактах биографии музыканта и воссоздаст атмосферу питерского рок-клуба, «квартирников» и всей эпохи рождения русского рока.