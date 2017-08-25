Вышел тизер четвертого сезона сериала «Черное зеркало»

В сети появился тизер четвертого сезона сериала «Черное зеркало». Судя по описанию к видео, в новой части шоу будет шесть историй.

Сериал представляет собой антологию, в которой эпизоды не связаны между собой ни сюжетом, ни актёрами, ни временем или местом повествования. Их объединяет только общая тема — сатира на тот образ жизни, что распространён в современном техногенном обществе. Главной темой сериала является влияние технологического прогресса на человеческие отношения.

Премьера четвертого сезона ожидается осенью этого года.