Нетленная классика, ставшая основой сюжетов абсолютно разных фильмов — от картин Акиры Куросавы, до подростковых комедий с переодеваниями.
17 фильмов, основанных на пьесах Уильяма Шекспира
1. «Король лев» (1994)
Основа сюжета: «Гамлет»
Довольно легко проследить связь между шекспировской пьесой и диснеевским мультфильмом. Тут и «случайное убийство» короля Муфасы дядей Симбы — зловещим и жаждующим власти Шрамом. Вдобавок, Тимон и Пумба очень похожи по своему темпераменту на ближайших друзей Гамлета — Розенкранца и Гильденстерна.
2. «Тепло наших тел» (2013)
Основа сюжета: «Ромео и Джульета»
Комедия о любви, где по сюжету молодой мертвец в исполнении Николаса Холта влюбляется в одну из выживших после зомби-апокалипсиса (Тереза Палмер). Связь с «Ромео и Джульетой» очевидна — главного (и мертвого) героя зовут «Р» (Ромео), его лучшего друга «М» (Меркуцио), а предмет воздыхания — Джулия (Джульетта).
3. «10 причин моей ненависти» (1999)
Основа сюжета: «Укрощение строптивой»
Сразу понятно, чем вдохновлялись сценаристы любовной комедии. Строгий отец поставил условие героини по имени Бьянка: она пойдет на свидание, если ее сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она — так рождается новая история любви.
4. «Вестсайдская история» (1961)
Основа сюжета: «Ромео и Джульета»
Поменяйте итальянскую Верону на американский Нью-Йорк, и богатые кланы Монтекки и Капулетти на две уличные банды — Джеты и Акулы, а вместо душераздирающих и эмоциональных монологов добавьте музыкальные номера и вы получите по-настоящему американскую версию классической шекспировской трагедии.
5. «Запретная планета» (1956)
Основа сюжета: «Буря»
Вместо пустынного острова, который фигурирует в трагикомической пьесе Шекспира, в фильме команда космического корабля высаживается на Запретную планету, казалось бы, живущую в утопическом мире. На ней они находят только двух живых людей — филолога Морбиуса и его красивую дочь Альтаиру. Точно так же, как и в «Буре», она влюбляется в чужеземца, несмотря на попытки отца помешать их отношениям.
6. «Трон в крови» (1957)
Основа сюжета: «Макбет»
Буквальная адаптация шекспировской трагедии. Действие фильма режиссера Акиры Куросавы происходит в средневековой Японии. После грандиозной победы на поле брани, заблудившись в дремучем лесу, лорды Васидзу и Мики наталкиваются на загадочную вещую старуху, которая предсказывает великое будущее Васидзу, и еще более великое — потомкам Мики. Выбравшись из леса, они действительно получают вызов и почетные назначения от императора. Васидзу, подстрекаемый амбициозной женой (аналог леди Макбет), и задумывает пойти дальше предсказаний старой колдуньи, но судьба все равно берет вверх.
7. «Она — мужчина» (2006)
Основа сюжета: «Двенадцатая ночь»
В оригинальной пьесе Шекспира, после того, как Виолу разлучили с ее братом-близнецом Себастьяном после кораблекрушения, она выдавала себя за мужчину по имени Цезарио. В картине «Она — мужчина» с Амандой Байнс и Ченнингом Татутом в главных ролях, героиня Байнс по имени Виола прикидывается своим братом-близнецом по имени Себастьян, чтобы попасть в команду по футболу, в который она играет даже лучше, чем некоторые молодые люди. Ну и конечно же, герой шекспировской пьесы — герцог (Duke по-английски) Иллирии Орсино — это Дюк Орсино в исполнении Татума.
8. «Вирус любви» (2001)
Основа сюжета: «Сон в летнюю ночь»
По сюжету подросткового ромкома, старшеклассники ставят мюзикл по шекспировской комедии « Сон в летнюю ночь». В чем схожесть сюжетов? Героя по имени Берк Ландерс (Бен Фостер) бросает его давняя любовь по имени Эллисон (Мелисса Сейджмиллер), он пребывает в ступоре от отчаяния. Берк преследует свою бывшую, а его друзья пытаются привести его в чувство. За дело не берется Келли (Кирстен Данст) — младшая сестра одного из друзей Берка, в которую он неотвратимо влюбляется.
9. «Большой бизнес» (1988)
Основа сюжета: «Комедия ошибок»
Сценаристы картины явно вдохновились классическим сюжетом, в котором происходит путаница. В фильме объектом неразберихи стали два «комплекта» сестер-близнецов, причем внутри одной пары сестры Сэди и Роуз Ратклифф абсолютно не похожи друг на друга, Их спокойная жизнь заканчивается, когда они обе поехали в Нью-Йорк, где случайно встречают Сэди и Роуз Шелтон, которые похожи на них как две капли воды. Вот тут все и начинается.
10. «Мой личный штат Айдахо» (1991)
Основа сюжета: исторические хроники «Генрих IV», часть 1 и «Генрих V»
В основе сюжета фильма — три ни с чем не связанные истории. Помимо диалогов в фильме, больше похожих на сказания средневековых певцов, персонаж Фальстаффа в фильме превращается в Боба Пиджена, которого играет Уильям Ричерт — наставник двух молодых людей (Киану Ривз и Ривер Феникс), занимающихся уличной проституцией.
11. «Тысяча акров» (1997)
Основа сюжета: «Король Лир»
В произведении Шекспира, пожилой отец делит свое имущество между тремя дочерьми. В картине «Тысяча акров», пожилого отца зовут Ларри Кук, а его трех дочерей — Джинни, Роуз и Кэролайн. Хотя в этой киноадаптации классики старшие сестры не являются злодейками, но ферма, площадью в тысячу акров, все равно становится яблоком раздора для трех женщин.
12. «O» (2001)
Основа сюжета: «Отелло»
Солдаты из шекспировской трагедии заменены в фильме студентами, а история шантажа, ревности и убийства перенесена из Венеции в американскую старшую школу. Имя главного героя также отсылает нас к произведению великого англичанина — Отелло превратился в Одина, а его враг Лаго — в Хьюго.
13. «Избавьте нас от Евы» (2003)
Основа сюжета: «Укрощение строптивой»
Сюжет комедии Шекспира перенесли на почву афроамериканской культуры: Ева Дэндридж — чрезвычайно озлобленная девушка, постоянно встревающая во взаимоотношения своих сестер и их мужей. Ее родственники, уставшие от постоянных вмешательств Евы в их жизни, решают свести ее с кем-нибудь, лишь бы она оставила всех в покое. Они местному плэйбою за то, чтобы он начал встречаться с ней. Все идет гладко до тех пор, пока Рэй по-настоящему не влюбляется в строптивую главную героиню.
14. «Ран» (1985)
Основа сюжета: «Король Лир»
Режиссер Акира Куросава снова практически цитирует английскую классику, помещая ее в японскую культуру. По сюжету картины, стареющий правитель Хидетора объявляет о разделе своих владений между тремя сыновьями. Обманутый фальшивыми уверениями в верности двух старших сыновей, Хидетора прогоняет младшего, осмелившегося утверждать, что решение отца навлечет гибель на весь их род. Став жертвой коварного предательства, правитель лишается рассудка, а между его наследниками начинается беспощадная братоубийственная война.
15. «Приключения Боба и Дага МакКензи: Странное варево» (1983)
Основа сюжета: «Гамлет»
Казалось бы, совсем неожиданная адаптация трагедии Шекспира. Два безработных брата по имени Боб и Даг попали на пивзавод «Эльсинор» в самый разгар дележа власти на предприятии. Место действия пьесы «Гамлет» — замок «Эльсинор».
16. «Парень что надо» (1985)
Основа сюжета: «Двенадцатая ночь»
Несмотря на то, что отсылки к Шекспиру не совсем очевидны, картина все-таки имеет некоторую схожесть с «Двенадцатой ночью». Например, главная героиня по имени Терри уверена, что все преподаватели не воспринимают ее всерьез, потому что она слишком хорошенькая. Проиграв конкурс на лучшую статью, Терри решает кардинально изменить свою жизнь — она выдает себя за парня, и все идет как по маслу до тех пор, пока Терри не встречает Стога, тихого, красивого парня, совсем не похожего на тех, кто ее окружает.
17. «Уважаемые люди» (1990)
Основа сюжета: «Макбет»
История шотландского воина Макбета превратилась в фильме в суровую криминальную драму. Как и в пьесе, главный герой, гангстер Майкл Батталья завоевывает уважение и восхищение своего могущественного «крестного отца» убийством лидеров соперничающих с ним группировок. Но его жена и предсказание цыганки подталкивают Батталью на убийство «крестного отца» с целью заполучить лидерство.
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