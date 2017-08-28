17 фильмов, основанных на пьесах Уильяма Шекспира

7. «Она — мужчина» (2006)

Основа сюжета: «Двенадцатая ночь»

В оригинальной пьесе Шекспира, после того, как Виолу разлучили с ее братом-близнецом Себастьяном после кораблекрушения, она выдавала себя за мужчину по имени Цезарио. В картине «Она — мужчина» с Амандой Байнс и Ченнингом Татутом в главных ролях, героиня Байнс по имени Виола прикидывается своим братом-близнецом по имени Себастьян, чтобы попасть в команду по футболу, в который она играет даже лучше, чем некоторые молодые люди. Ну и конечно же, герой шекспировской пьесы — герцог (Duke по-английски) Иллирии Орсино — это Дюк Орсино в исполнении Татума.