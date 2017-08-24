В Петербурге финал седьмого сезона «Игры престолов» покажут в кинотеатрах

Создатели сериала «Игра престолов» обещают побить собственный рекорд зрелищности, поставленный «битвой бастардов», в финале предыдущей части фэнтезийной саги. Как гласит официальный тизер заключительного эпизода, главные герои сериала соберутся вместе, потому что теперь «лишь одна война имеет значение» — война с «белыми ходоками» и их армией мертвых.

Заключительный 80-минутный эпизод можно будет посмотреть 28 августа в 20:00 в кинотеатрах сети «Каро» в Петербурге — одновременно с миллионами фанатов по всему миру. Приобретая билет, зрители получают сертификат на просмотр онлайн-контента сервиса, владеющего правами на демонстрацию «Игры престолов», на три недели.

Аналитики «КиноПоиска» в ходе исследования выяснили, что у жителей Петербурга среди всего каста сериала наибольшей популярностью пользуется актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен.