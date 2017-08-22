Марк Уолберг и Дуэйн Джонсон возглавили рейтинг самых богатых актеров по версии Forbes

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2017 года. Первые строчки заняли двукратный номинант премии «Оскар» и «Золотого глобуса» Марк Уолберг. За год он заработал $68 млн. Второе место занял Дуэйн «Скала» Джонсон — его годовой доход оценивается в $65 млн. Большую часть заработка ему принесли картины «Спасатели Малибу» и «Джуманджи: Зов джунглей».

«Бронзу» в рейтинге получил Вин Дизель с $54,5 млн. Последняя часть «Форсажа» с его участием заняла второе место по кассовым сборам в 2017 году ($1,2 млрд). На четвертом месте — Адам Сэндлер ($50,5 млн), пятое место у Джеки Чана ($49 млн.), шестое — Роберт Дауни-младший ($48 млн).

В списке также упоминаются Том Круз ($43 млн), индийский киноатер и продюсер Шахрух Хан ($38 млн), звезда Болливуда Салман Хан ($37 млн), Акшай Кумар ($35,5 млн), звезда «Тора» Крис Хемсворт ($31,5 млн), Том Хэнкс ($31 млн), Сэмюэль Джексон ($30,5 млн), Райан Гослинг ($29 млн), Райан Рейнольдс ($21,5 млн), Мэтт Деймон ($21 млн), Джереми Реннер ($19 млн), Крис Эванс ($18 млн), Крис Прэтт ($17 млн), а замыкает двадцатку Марк Руффало ($13 млн).

Напомним, на прошлой неделе Forbes назвал самых восокооплачиваемых актрис. Первую строчку заняла звезда фильма «Ла-Ла Ленд», оскароносная Эмма Стоун. За год она заработала $26 млн.