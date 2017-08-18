«Нелюбовь» Звягинцева и «Матильда» Учителя поборются за выдвижение на «Оскар»

От России на премию Американской киноакадемии могут выдвинуть фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», передает «Интерфакс». Помимо ленты Звягинцева, за выдвижение на «Оскар» поборется картина Алексея Учителя «Матильда», однако по словам продюсера Александра Роднянского, у ленты мало шансов.

«Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии. Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева „Нелюбовь“ и уверены, что у него есть шансы в борьбе за „Оскар“», — подчеркнул он.

Роднянский отметил, что перед выдвижением на «Оскар» «Матильду» необходимо показать на крупном международном кинофестивале, как это было с картиной Звягинцева.

«Я с огромной симпатией и уважением отношусь к Алексею Ефимовичу Учителю, уверен, что он сделал сильный фильм. Сочувствую автору в связи с тем, что происходит вокруг его картины задолго до ее премьеры», — добавил он.