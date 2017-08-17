Apple собирается вложить $1 млрд в телешоу и сериалы

Корпорация Apple выделила около $1 млрд на производство и приобретение оригинального телевизионного контента в будущем году. Такой суммы будет достаточно для создания десяти ТВ-шоу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, вице-президент Apple Эдди Кью планирует развернуть на рынке видео жесткую конкуренцию. Отведенный бюджет будут распределять эксперты рынка телевидения и кино Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, которые ранее работали на Sony. Стоимость одного эпизода телешоу или сериала в США — около $2-5 млн, сообщает издание.

По материалам «ДП».

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