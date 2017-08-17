Названы дата и место прощания с Верой Глаголевой

Прощание с актрисой и режиссером Верой Глаголевой пройдет в субботу, 19 августа, в Доме кино в Москве. Об этом 16 августа сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Уточняется, что церемония прощания начнется в 11 часов утра. О месте похорон актрисы пока не сообщается.

Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. По информации близкого к семье источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Муж актрисы Кирилл Шубский подтвердил, что она умерла после продолжительной болезни, пишет Lenta.ru.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Глаголевой, назвав ее «Мастером, бесконечно преданным высокому искусству».

Актриса родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино дебютировала в 1975 году в картине «На край света...». В 1983 году журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме «Выйти замуж за капитана». В 1990 году сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму «Сломанный свет». Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева «Месяц в деревне» под названием «Две женщины» (2014).

По материалам «Фонтанки».