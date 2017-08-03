В России снимут комедию с «двойником» Путина

Фонд кино отобрал 35 проектов, которые получат финансовую поддержку в 2017 году. В списке доминируют комедии, но также есть анимационные фильмы, хорроры и военные драмы, сообщает пресс-служба организации.

Эксперты особо оценили пенту Николая Досталя «Лицо», отмечает газета «Известия».
Главным героем картины Николая Досталя «Лицо» станет «двойник» Владимира Путина, роль которого исполнит пародист Дмитрий Грачев. Сюжет картины повествует о том, что будет, если первое лицо государства уйдет в отставку.

Режиссер рассказал изданию, что идею одобрил сам президент. Бюджет картины составляет 214 млн рублей, а на маркетинг и рекламу уйдет 50 млн рублей.

По материалам «ДП».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Путин «потроллил» российские умные часы

Стала известна дата выхода 25-го фильма о Бонде

Путин рассказал, пойдет ли он на новый срок

Паулина Андреева снимется в мюзикле «Дитя успеха»

Алексей Учитель снимет игровой фильм о Викторе Цое

Вышел второй трейлер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнева

Дэниел Крейг все-таки снова сыграет Джеймса Бонда

«Он получил хорошее спортивное образование»: Путин в цитатах выпускников с ЕГЭ-2017