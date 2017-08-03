В России снимут комедию с «двойником» Путина

Фонд кино отобрал 35 проектов, которые получат финансовую поддержку в 2017 году. В списке доминируют комедии, но также есть анимационные фильмы, хорроры и военные драмы, сообщает пресс-служба организации.

Эксперты особо оценили пенту Николая Досталя «Лицо», отмечает газета «Известия».

Главным героем картины Николая Досталя «Лицо» станет «двойник» Владимира Путина, роль которого исполнит пародист Дмитрий Грачев. Сюжет картины повествует о том, что будет, если первое лицо государства уйдет в отставку.

Режиссер рассказал изданию, что идею одобрил сам президент. Бюджет картины составляет 214 млн рублей, а на маркетинг и рекламу уйдет 50 млн рублей.

По материалам «ДП».