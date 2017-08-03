16 лучших фильмов августа, которые мы ждем

«Темная башня»

The Dark Tower

Эпическая экранизация одноименного цикла романов Стивена Кинга с Мэттью МакКонахи и Идрисом Эльбой от перевоплотившегося в режиссеры сценариста «Девушки с татуировкой дракона» Николая Арселя. По легенде права на кинематографическое осмысление вселенной «Темной башни» Кинг продал за 19,19 долларов (почти 8,5 долларов), поскольку число 19 является в цикле одним из ключевых.

Чтобы спасти мир, один из ордена стрелков Роланд Дискейн (Эльба) должен успеть добраться до той самой Темной башни раньше Человека в черном (МакКонахи).

С 3 августа