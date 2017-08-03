16 лучших фильмов августа, которые мы ждем

Экранизация цикла книг Стивена Кинга, возвращение на большой экран «Терминатора» в формате 3D и дебют Кантемира Балагова, главной надежды нашего кино – какие картины не стоит пропускать в прокате.
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Экранизация цикла книг Стивена Кинга, возвращение на большой экран «Терминатора» в формате 3D и дебют Кантемира Балагова, главной надежды нашего кино – какие картины не стоит пропускать в прокате.
«Темная башня»
The Dark Tower
Эпическая экранизация одноименного цикла романов Стивена Кинга с Мэттью МакКонахи и Идрисом Эльбой от перевоплотившегося в режиссеры сценариста «Девушки с татуировкой дракона» Николая Арселя. По легенде права на кинематографическое осмысление вселенной «Темной башни» Кинг продал за 19,19 долларов (почти 8,5 долларов), поскольку число 19 является в цикле одним из ключевых.
Чтобы спасти мир, один из ордена стрелков Роланд Дискейн (Эльба) должен успеть добраться до той самой Темной башни раньше Человека в черном (МакКонахи).
С 3 августа
«Ветреная река»
Wind River
Тягучий канадо-англо-американский триллер про таинственные убийства несовершеннолетних девушек в снежном штате Вайоминг. Картина участвовала во второй по важности каннской программе «Особый взгляд», и даже принесла Тейлору Шеридану приз за лучшую режиссеру.
В индейской резервации «Ветреная река» егерь находит изувеченное тело девушки. Спешно прибывшая на место преступления хрупкий агент ФБР (Элизабет Олсен) вместе с лесничем с тяжелой судьбой начинают вести расследование.
С 3 августа
«Теснота»
Картина 26-летнего ученика Александра Сокурова Кантемира Балагова выиграла приз международного жюри «ФИПРЕССИ» в каннском «Особом взгляд», стала победителем фестиваля «Зеркало» и лучшим дебютом на «Кинотавре».
В конце 1990-х в Нальчике, где семейные узы и родоплеменные отношения заменили российские законы, а неподалеку в Чечне продолжается война, у девушки Иланы (и всей еврейской общины) похищают брата и его невесту. Убитые горем родители для спасения одного ребенка готовы пожертвовать другим.
С 3 августа
«Похищение»
Kidnap
В экшн-триллере о киднеппинге героическая Холли Берри преследует машину, в которую затолкали ее маленького сына, похитив практически на ее глазах – аккурат с детской площадки. Интрига закручивается за счет потерянного телефона, не слишком расторопных полицейских и решимости героини Берри догнать преступников во что бы то ни стало.
С 3 августа
«Валериан и город тысячи планет»
Valerian and the City of a Thousand Planets
Основанный на французском комиксе «Валериан и Лорелин» (часть его идей была использована в «Пятом элементе» и «Звездных войнах»), самый дорогой проект в карьере Люка Бессона с участием набирающих актерские обороты Дэйна ДеХаана и Кары Делевинь. Почти Джеймсы Бонды (но космические), спецагенты Валериан и Лорелин оказываются втянуты в заговор. По законам фантастического жанра им предстоит (ничего неожиданного) спасти Галактику.
С 10 августа
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»
Annabelle: Creation
Приквел хоррора трехлетней давности про демоническую куклу «Проклятие Аннабель» и по совместительству, как и первая часть, спин-офф сериала «Заклятье». Несколько девочек из приюта с воспитательницей-монахиней гостят в доме кукольника, чья дочь трагически погибла.
С 10 августа
«Чудеса в Париже»
Paris pieds nus
Доменик Абель и Фиона Гордон объединили свои актерские, сценарные и режиссерские усилия, позвали сниматься легенд французского кино Эмманюэль Риву и Пьера Ришара – и получили эксцентричную комедию в стиле Уэса Андерсона, как канадка и влюбленный в нее клошар пытаются спасти 88-летнюю француженку от попадания в дом престарелых.
С 10 августа
«Телохранитель киллера»
The Hitman's Bodyguard
Комедийный боевик, в котором Райн Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексоном, Сельма Хайек и Гари Олдман соревнуются, кто же больше раз использует обсценные слова на единицу экранного времени. Один из лучших в мире телохранителей (Рейнольдс) должен гарантировать безопасность профессиональному киллеру (Джексон), от которого не раз защищал своих клиентов.
С 17 августа
«Эмоджи фильм»
The Emoji Movie
У всех должны быть свои 15 минут славы – даже у эмоджи – решили создатели анимационной картины о буднях смайликов. В основе сюжета – практически экзистенциальная трагедия одного из символов. Живя в Текстополисе (да-да), он не может определиться, какую же эмоцию хочет выражать.
С 17 августа
«Призраки Исмаэля»
Les fantômes d'Ismaël
Французская картина Арно Деплешена с Шарлоттой Генсбур, Марион Котийяр, Матьё Амальриком и Луи Гаррелем открывала в этом году Каннский кинофестиваль. У кинорежиссера Исмаэля двадцать лет назад исчезла жена. Спустя годы он смог начать новые отношения, но любовную идиллию разрушает неожиданно вернувшаяся из небытия Карлотта.
С 17 августа
«Клятва»
Eidurinn
Редкий в российском прокате (да и в мировом) образец исландского кино. Дочь известного хирурга Финнура начинает встречаться с молодым человеком, который подсаживает ее на наркотики. Стараясь спасти ее от бойфренда, врач встает на путь насилия, с которого уже не свернуть.
С 17 август
«Сусана, ты меня убиваешь»
Me estás matando Susana
Продюсер «Фриды» Роберто Снейдер снял мелодраму о том, как инфантильный красавчик-актер в исполнении Гаэля Гарсиа Берналя наконец-то взрослеет, пройдя своеобразную инициацию. Жена Элихио, устав от его несерьезности, сбегает из Мексики в США. Не желая с этим мириться, он упрямо отправляется вслед за Сусаной.
С 17 августа
«Терминатор 2: Судный день»
Terminator 2: Judgment Day
Иногда они возвращаются – знакомую всем картину Джеймса Кэмерона 1991 года отреставрировали и перевели в формат 3D. Премьера старого-нового сиквела «Терминатора», который был самым дорогостоящим проектом своего времени, прошла на Берлинском кинофестивале.
С 24 августа
«Тюльпанная лихорадка»
Tulip Fever
Стилизованная под полотна Вермеера и Рембрандта британская лента о запретной любви на фоне золотого века фламандской живописи 13 лет шла от задумки к воплощению: за это время профессионалы костюмных драм Кира Найтли и Джуд Лоу успели вырасти из каста, уступив место следующему поколению – Алисии Викандер и Дейну Дехану. Столь же долог был и путь к российскому прокату – выпустить картину обещали с февраля.
С 24 августа
«Гоголь. Начало»
Готический детектив, в котором классик Николай Гоголь (Александр Петров) превратился в детектива, помогающего вести расследование ритуальных убийств на хуторе близ Диканьки сыщику Якову Гуро (Олег Меньшиков). Телефильм будут выпускать в кинотеатрах по два эпизода (всего в проекте – восемь серий) с шагом в один месяц.
С 31 августа
«Квест»
Escape Room
Камерный хоррор для любителей квестов-комнат. Четверо участников популярной игры, в которой нужно выбраться из комнаты, попадают в руки настоящего маньяка. Чтобы остаться в живых, им нужно решить все его загадки.
С 31 августа
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