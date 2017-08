16 лучших фильмов августа, которые мы ждем

«Валериан и город тысячи планет»

Valerian and the City of a Thousand Planets

Основанный на французском комиксе «Валериан и Лорелин» (часть его идей была использована в «Пятом элементе» и «Звездных войнах»), самый дорогой проект в карьере Люка Бессона с участием набирающих актерские обороты Дэйна ДеХаана и Кары Делевинь. Почти Джеймсы Бонды (но космические), спецагенты Валериан и Лорелин оказываются втянуты в заговор. По законам фантастического жанра им предстоит (ничего неожиданного) спасти Галактику.

С 10 августа