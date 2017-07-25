Знакомьтесь, Кантемир Балагов — будущее российского кино (он уже выиграл в Каннах)

Как вы пришли в кино?

Я из абсолютно не кинематографической семьи. Мама — учитель химии и биологии, работает завучем в школе, а у папы частный бизнес. С детства я смотрел много мейнстримного кино, а лет в восемнадцать-девятнадцать начал сам создавать небольшие ролики. Потом вместе с друзьями в Нальчике снимал интернет-сериал с эпизодами по десять минут. Но хотелось чего-то другого, и мне посоветовали обратиться к Александру Сокурову, который на тот момент вел уже третий год режиссерскую мастерскую в Кабардино-Балкарском университете. Я понятия не имел, кто это, но все же написал Александру Николаевичу, и меня сразу зачислили на третий курс.

Что можете сказать о системе обучения в его мастерской?

Во время учебы наш мастер запрещал знакомиться с его собственными фильмами, чтобы выпустить не двадцать новых Сокуровых, а режиссеров со своим почерком. Он говорил, что нужно как можно больше читать и меньше смотреть современных картин. Ему не нравилось, что у меня насмотренность американских лент, которые засоряют мозг, поэтому упор был на литературу и классические вещи. Меня поразила французская новая волна, особенно «Мушетт» Робера Брессона, кино оттепели — «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева, «Крылья» Ларисы Шепитько. Эти картины могли бы выйти и сегодня — наверное, это настоящая режиссура: снять фильм, который никогда не постареет.

Учеба — это то замечательное время, когда ты ищешь свое видение, когда можно и нужно совершать ошибки. Потому что если ты сделаешь их в дебюте, то уже ничего не исправить. Раз в полгода мы снимали учебные короткометражки. Среди них есть те, к которым я отношусь с теплом, но лишь потому, что это мои первые шаги. Не могу сказать, что сильно ими горжусь. Вообще, мне кажется, что если режиссер не видит минусов своих фильмов, то есть сомнения в его профессионализме.