Кто создал VR-кинотеатр в Эрмитаже?

Сергей Захаров Сущность технологии VR в том, что вы можете почувствовать себя кем-то другим и побывать там, где не в состоянии оказаться физически. Идея сделать видеоинсталляцию вроде бы лежит на поверхности, но другие музеи мира пока не реализовали что-то подобное. Наш проект „Эрмитаж VR“ по своей сути похож на „Русский ковчег“, но Сокурову, чтобы вызвать у зрителя состояние погружения, понадобились хронометраж в полтора часа и съемки без единой монтажной склейки, а теперь с помощью новой технологии подобного эффекта можно добиться за несколько минут».