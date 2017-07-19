Креативный продюсер Сергей Захаров призывает посмотреть на Эрмитаж через очки виртуальной реальности. Рассказываем о создателе VR-фильма о нашем главном музее, в котором экскурсию проводит Константин Хабенский.
Кто создал VR-кинотеатр в Эрмитаже?
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На Сергее Захарове: пальто, джемпер, брюки и цепочка с кулоном Ianis Chamalidy (Ianis Chamalidy)
Выпускник Высшей школы менеджмента никогда не думал, что будет заниматься кино. Но теперь с легкостью совмещает амплуа продюсера киностудии «Super 8» и актера: создал голограммное шоу про историю наводнений Невы, сыграл стилиста Юлии Топольницкой в рекламе, серфера-изменщика в клипе «Сиськи» «Ленинграда» и готовится к эпизодической роли Иисуса в новом видео группы.
Эрмитажу Сергей Захаров предложил создать классический фильм — путешествие по вехам истории музея, но в прогрессивном формате виртуальной реальности VR-360. Новые технологии в жанре исторической реконструкции увлекли и Константина Хабенского, перевоплотившегося в главного героя картины — мистического экскурсовода, и Михаила Пиотровского, согласившегося сыграть самого себя. С 21 июля 12‑минутную ленту об Эрмитаже виртуальном можно будет увидеть в настоящем — в фойе Главного штаба, где оборудовали специальный кинотеатр.
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Сергей Захаров
Сущность технологии VR в том, что вы можете почувствовать себя кем-то другим и побывать там, где не в состоянии оказаться физически. Идея сделать видеоинсталляцию вроде бы лежит на поверхности, но другие музеи мира пока не реализовали что-то подобное. Наш проект „Эрмитаж VR“ по своей сути похож на „Русский ковчег“, но Сокурову, чтобы вызвать у зрителя состояние погружения, понадобились хронометраж в полтора часа и съемки без единой монтажной склейки, а теперь с помощью новой технологии подобного эффекта можно добиться за несколько минут».
Фото: Гоша Павленко, Алексей Костромин, Евгения Андержанова.
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