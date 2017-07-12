Видео: Кит Харингтон спародировал героев «Игры престолов»

Актер пытается максимально вжиться в образ каждого персонажа сериала: надевает белый парик, копирует интонации королевы Серсеи, произнося «Когда играешь в игру престолов, ты либо выигрываешь, либо умираешь. А теперь, извините, у меня секс с моим братом», ползает на коленях, изображая карлика Тириона. Изображая «мать драконов» Дейенерис, он обнажает грудь со словами «Познакомьтесь с моими дракончиками!»

Помимо этого Харингтону удалось перевоплотиться в свою реальную и экранную любовь Игритт (в реальной жизни он встречается с актрисой Роуз Лесли, которая исполнила эту роль), драматичным голосом произнося знаменитую фразу героини: «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу».