Видео: Кит Харингтон спародировал героев «Игры престолов»
Один из главных актеров сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, принял участие в ток-шоу Джимми Киммела, где спародировал остальных героев популярной саги. Бонусом Харингтон сыграл еще и Гарри Поттера. По сюжету юмористического видео, Харингтон проходит прослушивание и пробуется на роли Серсеи Ланнистер, Дейенерис Тарганирен, Тириона, Ходора и других.
Актер пытается максимально вжиться в образ каждого персонажа сериала: надевает белый парик, копирует интонации королевы Серсеи, произнося «Когда играешь в игру престолов, ты либо выигрываешь, либо умираешь. А теперь, извините, у меня секс с моим братом», ползает на коленях, изображая карлика Тириона. Изображая «мать драконов» Дейенерис, он обнажает грудь со словами «Познакомьтесь с моими дракончиками!»
Помимо этого Харингтону удалось перевоплотиться в свою реальную и экранную любовь Игритт (в реальной жизни он встречается с актрисой Роуз Лесли, которая исполнила эту роль), драматичным голосом произнося знаменитую фразу героини: «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.