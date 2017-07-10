Лиза Боярская и Максим Матвеев: «9 месяцев мы изображали пару в неврастенических отношениях»

Карен Шахназаров снял тридцатую, юбилейную экранизацию романа Льва Николаевича Толстого, а заодно и тридцать первую — перед показом фильма, выпустив в эфир телеканала «Россия» мини-сериал. Не слишком много Карениной?

Елизавета: Сегодня кино ушло в сериалы и все хорошие режиссеры отправились туда же. Вот и Карен Георгиевич взялся за многосерийный проект «Анна Каренина. История Вронского», но верный себе, из восьми серий он все же смонтировал и полноценный фильм.

Максим: Причем друг друга телеэпизоды и кинолента не взаимоисключают: сериал, как считает сам Карен Георгиевич, получился про любовь, а фильм — про страсть.

Почему на первый план выходит история Вронского? Обычно с ним как раз все понятно: бравый офицер влюбил в себя замужнюю женщину, а та бросилась под поезд.

Максим: Я и сам поначалу не пришел в восторг, когда меня утвердили на роль, — ну действительно, кто такой Вронский? Молодой франт, который был при Анне. И чтобы замотивировать себя, решил отбросить предрассудки о персонаже и играть Вронского через его личную историю. Лишенный ласки матери, женщины свободных нравов, сбывшей в восемь лет сына с рук в престижный Пажеский корпус, он ищет семейного уюта сначала в доме родителей Китти, затем встречает Анну, которая старше его, и привязывается к ней как щенок. Мальчишка из поколения богатых, покинутых родителями детей, он и правда больше всего похож на резвящегося щенка: добивается любви и внимания рьяно, напролом, не понимая, как рушит все вокруг. И верность Анне хранит как пес. Даже когда уже любит ее не страстно, а так, как мы любим тяжелобольных, уходящих из жизни родственников. К концу романа Анна даже раздражает Вронского, как раздражает читателя и зрителя — в какой-то момент жалость уходит и возникает резкое неприятие этой истерички, которая устраивает скандалы на пустом месте, но как честный человек, он ее не бросает.