Вышел трейлер нового фильма с Джейком Джилленхолом про Бостонский марафон

В сети появился трейлер драмы «Сильнее» — картина рассказывает о событиях, которые развернулись во время теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Это история Джеффа Баумана, который лишился ног, попав в эпицентр взрыва, когда ждал свою подругу на финишной прямой. 

Главные роли в картине исполнили Татьяна Маслани, Клэнси Браун и Фрэнки Шоу. Режиссер — Дэвид Гордон Грин (сериалы «На дне» и «Красные дубы»).

Премьера фильма назначена на сентябрь 2017 года.

 

 

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