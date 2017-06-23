Вышел трейлер нового фильма с Джейком Джилленхолом про Бостонский марафон
В сети появился трейлер драмы «Сильнее» — картина рассказывает о событиях, которые развернулись во время теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Это история Джеффа Баумана, который лишился ног, попав в эпицентр взрыва, когда ждал свою подругу на финишной прямой.
Главные роли в картине исполнили Татьяна Маслани, Клэнси Браун и Фрэнки Шоу. Режиссер — Дэвид Гордон Грин (сериалы «На дне» и «Красные дубы»).
Премьера фильма назначена на сентябрь 2017 года.
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