Вышел трейлер российского фильма про космос «Салют-7»

Кинокомпания СТВ обнародовала трейлер фильма-катастрофы «Салют-7» режиссера Клима Шипенко. Лента, основанная реальных событиях, расскажет историю первой в мире стыковки с неуправляемым объектом в космосе: в 1985 году «Салют-7» перестал отвечать на сигналы ЦУПа и на спасение орбитальной станции были отправлены Владимир Джанибеков (Павел Деревянко) и Виктор Савиных (Владимир Вдовиченков).

Фильм, продюсерами которого выступили Сергей Сельянов и режиссер Бакур Бакурадзе, должен был выйти на экраны еще этой весной. Но прокат картины передвинули. Точная дата, когда новый космический блокбастер появится в кинотеатрах, пока не названа. 

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