Дэвид Линч заявил об уходе из кинематографа

Культовый американский режиссер Дэвид Линч заявил о свое уходе из кинематографа. Мэтр объявил, что вышедшая в 2006 году «Внутренняя империя» останется его последним полнометражным фильмом.

Свою позицию он объяснил разочарованием в современной киноиндустрии. «Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал», — отметил Линч.

При этом Линч снял в качестве режиссера новый сезон сериала «Твин Пикс». Премьера телешоу назначена на 21 мая 2017 года

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