«Меч короля Артура»

King Arthur: Legend of the Sword

Брутальное фэнтези всех оттенков серого с Чарли Ханнэмом и Джудом Лоу Гай Риччи готовил с настоящим размахом – специально для съемок был возведен 60-метровый мост в Камелот, по которому каждый день проносились десятки конных всадников в тяжелых доспехах.

Молодой повеса Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Достав из камня волшебный меч Экскалибур, юноша кардинально меняется — влюбляется и возглавляет протестное движение за свержение тирана Вортигерна, убившего его родителей и захватившего трон.

С 11 мая