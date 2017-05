«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Старая-добрая команда «Пиратов Карибского моря» из Орланда Блума и Киры Найтли с Джонни Деппом во главе будет спасаться от ужасного капитана Салазара. Съемки очередной части диснеевской франшизы на этот раз доверили режиссерам Хоакиму Роннингу и Эспену Сандбергу.

С 25 мая