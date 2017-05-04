Возвращение «Стражей Галактики», «Чужого» и «Пиратов Карибского моря», масштабное брутальное фэнтези о короле Артуре от Гая Риччи и два релиза киностудии «Ленфильм» – мы выбрали лучшие картины, которые выйдут в прокат в последний месяц весны.
14 лучших фильмов мая
«Стражи Галактики. Часть 2»
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Самая разнообразная (с точки зрения флоры, фауны и происхождения видов) команда Вселенной Marvel из землянина Питера Квилла (он же Звездный Лорд), громилы Дракса, зеленокожей Гаморы, живого дерева Грута и говорящего енота на этот раз будет разыскивать отца Квилла. Снятый на камеру «Weapon 8K» (цифровой эквивалент работающих с 70-мм пленкой) блокбастер выйдет в формате IAMX.
С 4 мая
«Рок Дог»
Rock Dog
Автор «Истории игрушек-2» и «Лови волну» Эш Браннон вслед за создателями «Зверопоя» решил зайти на территорию голосящих животных. Пес Боуди мечтает стать учеником рок-легенды – кота Энгуса – сочинить хит и взорвать все песенные чарты.
С 4 мая
«Три дня до весны»
Детективная военная драма от киностудии «Ленфильм» с Кириллом Плетневым, Еленой Лотовой и Евгением Сидихиным, саундтрек для которой записал оркестр Мариинского театра. В феврале 1942 года у офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу в оккупированном Ленинграде.
С 4 мая
«Доспехи бога: В поисках сокровищ»
Gong fu yu jia
Постаревший Джеки Чан возвращается в очередной части успешной франшизы, чтобы эффектно покататься со львом на авто, найти несметные сокровища, покорить сердце принцессы и в итоге уступить молодым (которым, как известно, везде дорога).
С 8 мая
«Меч короля Артура»
King Arthur: Legend of the Sword
Брутальное фэнтези всех оттенков серого с Чарли Ханнэмом и Джудом Лоу Гай Риччи готовил с настоящим размахом – специально для съемок был возведен 60-метровый мост в Камелот, по которому каждый день проносились десятки конных всадников в тяжелых доспехах.
Молодой повеса Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Достав из камня волшебный меч Экскалибур, юноша кардинально меняется — влюбляется и возглавляет протестное движение за свержение тирана Вортигерна, убившего его родителей и захватившего трон.
С 11 мая
«Прочь»
Get Out
Комик Джорждан Пил решил снять хоррор о межрасовых отношениях, неожиданно ставший сенсацией по кассовым сборам в США. Учтя коммерческий потенциал фильма, наши кинопрокатчики тоже решили рискнуть.
Чернокожий молодой человек едет знакомиться с родителями своей девушки – белой костью из элитного общества. Но представление маме и папе оказывается лишь поводом для его приезда в уединенный загородный дом.
С 11 мая
«Большой»
Мечты Валерия Тодоровского заглянуть в балетный мир, ставшие кинокартиной. Девочка из провинции Юля (в детстве — Екатерина Самуйлина, потом — Маргарита Симонова), эдакий Билли Эллиот, приезжает в балетный интернат и попадает под опеку Белецкой, великой отставной балерины (Алиса Бруновна Фрейндлих). Через тернии, боль, свое раздолбайство и кордебалет она движется к великой цели: станцевать Одетту на сцене Большого театра. На ее пути соперницы, но кислота в лицо и стекло в пуантах — слишком банально для Тодоровского.
С 11 мая
«Я и ты»
Sage femme
Камерная драмеди о любви и прощении, разыгранная Катрин Денев на пару с Катрин Фо. Премьера картины была на Берлинском кинофестивале. Мачеха Клер, сбежавшая 30 лет назад, внезапно возвращается. Размеренная жизнь уездной врача превращается в хаос, а детские обиды не дают разумно действовать.
С 11 мая
«Киллер поневоле»
Un petit boulot
Незатейливая французская комедия положений с Роменом Дюрисом в главной роли. Просидев три года без работы, Жак соглашается убить жену своего знакомого. После удачного дебюта, он решает стать профессиональным киллером. Чему, правда, немного мешают новые отношения – девушка Жака работает в полиции.
С 11 мая
«Чужой: Завет»
Alien: Covenant
Еще один долгожданный камбэк. Ридли Скотт затеял новую трилогию «Чужого», обещая сюжетно приблизить ее к вышедшей в 1979 году культовой первой части. Главная роль в 2017-м досталась Майклу Фассбендеру.
Во время экспедиции на другую планету экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает единственного выжившего — синтетического андроида Дэвида из обреченной миссии «Прометей».
С 18 мая
«Голос из камня»
Voice from the Stone
Триллер про призраков со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк в главной роли. Няня по имени Верена приезжает в таинственный замок, чтобы помочь маленькому Джейкобу, который перестал говорить после смерти матери. Скоро она начинает видеть призрак умершей и периодически слышать ее голос.
С 18 мая
«Птица»
Еще одна премьера месяца от киностудии «Ленфильм» – картина о дружбе девочки-подростка и рок-музыканта. Режиссером картины стала дебютантка в полном метре Ксения Баскакова, а роль скрывающегося в больнице от славы мирской рокера сыграл Иван Охлобыстин.
С 18 мая
«Танцовщик»
Герой нашей майской обложки, красавец и гениальный танцовщик Сергей Полунин в 27 лет дождался полноценного фильма о себе от ВВС. Номинант на премию «Оскар» Стивен Кантор снял документальную картину о пути Полунина в большом балете, проблемах в семье и осознании своего выбора.
С 18 мая
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Старая-добрая команда «Пиратов Карибского моря» из Орланда Блума и Киры Найтли с Джонни Деппом во главе будет спасаться от ужасного капитана Салазара. Съемки очередной части диснеевской франшизы на этот раз доверили режиссерам Хоакиму Роннингу и Эспену Сандбергу.
С 25 мая
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