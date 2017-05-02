В РПЦ заявили, что «Матильда» Учителя «публично унижает» Николая II

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион одним из первых посмотрел фильм «Матильда» Алексея Учителя. И заявил, что картина об отношениях балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II является «апофеозом пошлости».

«Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба, как последний русский император, подвергать вот такому публичному унижению», — заявил Иларион.

Митрополин отметил, что верующие почитают канонизированного императора, а в день убийства царской семьи в Екатеринбурге десятки тысяч людей проходят крестным ходом. «Вы представляете, какова будет реакция православных верующих, когда выйдет вот этот фильм?» — вопрошает представитель церкви.

Напомним, что накануне эксперты проверили фильм Алексея Учителя «Матильда». Они объявили ленту оскорблением чувств верующих, так как в картине о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II факты подменяются «художественным вымыслом», а император предстает как «неадекватный и нравственно растленный человек».

В заключении экспертизы сказано, что фильм нельзя допускать к публичной демонстрации «связи с высокой степенью провокативности и уничижения». Поклонская уже направила запрос в Генеральную прокуратуру.

В Министерстве культуры заявили, что при выдаче прокатного удостоверения «Матильде» не будет учитываться это экспертное заключение.