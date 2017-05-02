В РПЦ заявили, что «Матильда» Учителя «публично унижает» Николая II

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион одним из первых посмотрел фильм «Матильда» Алексея Учителя. И заявил, что картина об отношениях балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II является «апофеозом пошлости».

«Мы не должны плевать в свою историю. Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба, как последний русский император, подвергать вот такому публичному унижению», — заявил Иларион.

Митрополин отметил, что верующие почитают канонизированного императора, а в день убийства царской семьи в Екатеринбурге десятки тысяч людей проходят крестным ходом. «Вы представляете, какова будет реакция православных верующих, когда выйдет вот этот фильм?» — вопрошает представитель церкви.

Напомним, что накануне эксперты проверили фильм Алексея Учителя «Матильда». Они объявили ленту оскорблением чувств верующих, так как в картине о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II факты подменяются «художественным вымыслом», а император предстает как «неадекватный и нравственно растленный человек».

В заключении экспертизы сказано, что фильм нельзя допускать к публичной демонстрации «связи с высокой степенью провокативности и уничижения». Поклонская уже направила запрос в Генеральную прокуратуру.

В Министерстве культуры заявили, что при выдаче прокатного удостоверения «Матильде» не будет учитываться это экспертное заключение

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Директор Исаакия предсказал передачу Спаса на Крови РПЦ

РПЦ намерена сделать Исаакий патриаршим храмом

Дмитрий Медведев призвал чиновников не вмешиваться в работу художников

Минкультуры не будет снимать с проката «Матильду» из-за экспертизы Поклонской

Колонна защитников Исаакия пройдет 1 мая по Невскому проспекту

Из фильма «Матильда» Учителя сделают сериал

Николай Буров прокомментировал свой уход с поста директора Исаакия

Мединский заявил, что претензии к «Матильде» — это «вакханалия демократии»