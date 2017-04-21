Организатор кластеров Евгений Потапенко и аудиовизуальный художник Андрей Свибович развивают новое высокотехнологичное искусство: саунд-арт и виртуальную реальность в резиденции «Квартариата» — особняках по соседству с петергофским парком.
Как в Петергофе открылось пространство «Квартариата» с саунд-артом и виртуальной реальностью?
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Слева направо: на Андрее Свибовиче: рубашка, поло и брюки Uniqlo (Uniqlo), туфли Givenchy (ДЛТ); на Евгении Потапенко: рубашка Uniqlo (Uniqlo), брюки и кеды Dolce & Gabbana (ДЛТ); на Максиме Свищеве: куртка Bikkembergs, брюки и кеды Lanvin (все — ДЛТ), рубашка Uniqlo (Uniqlo); на Артеме Рулеве: бомбер Moncler, туфли Tod's (все — ДЛТ), свитер и брюки Uniqlo (Uniqlo); на Сергее Костырко: рубашка и брюки Uniqlo (Uniqlo), футболка Malo, кеды a.testoni (все — ДЛТ); на Сергее Лазареве: рубашки Uniqlo (Uniqlo), брюки Lanvin, туфли Gucci (все — ДЛТ)
Резиденция искусств и технологий «Квартариата» — независимая площадка. Нас не интересует, что о нашей деятельности думают Эрмитаж, Русский музей, Триеннале, «Манифеста». Год назад государство ввело субсидии для аудиовизуального искусства — появилась такая статья расходов. Но это спекуляция тренда — в госструктуре сидят некомпетентные люди, распределение происходит на убогие события. При этом недавно к нам в резиденцию приезжал мексиканский саунд-артист De KJ, который живет в Берлине, — его визу и билеты нам оплатило мексиканское консульство. Нам ни одного документа не пришлось собирать. Но если мы просим денег на проект у нашего государства, нам предлагают заняться сбором бумажек, обзвоном и откатами каким-то чиновникам. Либо разговор скатывается к бартеру: мы вам даем деньги, вы нам — раскрытие темы матрешки. Из-за этого талантливым людям негде выразиться, поэтому они либо уезжают за границу, либо сидят дома взаперти, либо делают конъюнктуру. Поэтому нам комфортнее работать с европейскими институциями: Французским институтом, Институтом Гете. Они нас ни к чему не обязывают и дают проталкивать свои смелые идеи.
В нашем центре мы развиваем четыре направления: концерты саунд-арта, электроники, современной академической музыки, а также выставки аудио-визуального искусства, миксед-медиа, скульптуры, предметного дизайна. В планах развивать VR — проекты виртуальной реальности. Плюс мы принимаем у себя рейвы m_division для веселья. Еще мы работаем как арт-резиденция для художников. Вскоре запустим сессионную студию, чтобы музыканты могли погостить две недели, записать альбом и у нас же его представить. Также готовим образовательные программы — проживание с ежедневными мозговыми штурмами. Наши два особняка расположены в саду, рядом Петергофский парк, Финский залив, летом даже машин не слышно. Работа на свежем воздухе быстро восстанавливает творческий баланс. Вместе с урбанистами мы планируем предложить администрации города сделать рекреационную зону с инсталляциями на нашей пустующей Золотой улице.
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Выступление немецкого музы канта и видео художника Френка Бретшнайде ра на рейве Kunstgarten, посвященном восьмиле тию промогруппировки m_division
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Аудиовизуальная инсталляция Outlines, сделанная коллективом видеохудожников и музыкантов Tundra. 2016 год
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Скульптура Никиты Селезнева из серии «Мой маленький про тест» в рамках презентации проекта N&K Lab. 2017 год
В 1934 году в Петербурге был сделан первый в мире синтезатор «Меритон», который извлекал 432 тембра и был оснащен слайд-тач-панелью. Мы живем в городе будущего. Почему тогда мы пропагандируем только античные образы? Туристический трафик в городе идет не через современную петербургскую культуру, а через наше с вами культурное достояние — все приезжают посмотреть дворцы и парки XVIII века. Конечно, опыт предков надо уважать и впитывать, но нужно делать и что-то свое. Наша идея — создать новое искусство.
Текст: Наталья Наговицына
Фото: Антон Рудзат
Стиль: Виолетта Сорокина
Прически: Кирилл Брюховецкий
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