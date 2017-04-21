Как в Петергофе открылось пространство «Квартариата» с саунд-артом и виртуальной реальностью?

Резиденция искусств и технологий «Квартариата» — независимая площадка. Нас не интересует, что о нашей деятельности думают Эрмитаж, Русский музей, Триеннале, «Манифеста». Год назад государство ввело субсидии для аудиовизуального искусства — появилась такая статья расходов. Но это спекуляция тренда — в госструктуре сидят некомпетентные люди, распределение происходит на убогие события. При этом недавно к нам в резиденцию приезжал мексиканский саунд-артист De KJ, который живет в Берлине, — его визу и билеты нам оплатило мексиканское консульство. Нам ни одного документа не пришлось собирать. Но если мы просим денег на проект у нашего государства, нам предлагают заняться сбором бумажек, обзвоном и откатами каким-то чиновникам. Либо разговор скатывается к бартеру: мы вам даем деньги, вы нам — раскрытие темы матрешки. Из-за этого талантливым людям негде выразиться, поэтому они либо уезжают за границу, либо сидят дома взаперти, либо делают конъюнктуру. Поэтому нам комфортнее работать с европейскими институциями: Французским институтом, Институтом Гете. Они нас ни к чему не обязывают и дают проталкивать свои смелые идеи.