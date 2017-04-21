Как в Петергофе открылось пространство «Квартариата» с саунд-артом и виртуальной реальностью?

Организатор кластеров Евгений Потапенко и аудио­визуальный худож­ник Андрей Свибович развивают новое высоко­технологичное искусство: саунд-арт и виртуальную реальность в резиденции «Квартариата» — особняках по соседству с петергофским парком.

  • Слева направо: на Андрее Свибовиче: рубашка, поло и брюки Uniqlo (Uniqlo), туфли Givenchy (ДЛТ); на Евгении Потапенко: рубашка Uniqlo (Uniqlo), брюки и кеды Dolce & Gabbana (ДЛТ); на Максиме Свищеве: куртка Bikkembergs, брюки и кеды Lanvin (все — ДЛТ), рубашка Uniqlo (Uniqlo); на Артеме Рулеве: бомбер Moncler, туфли Tod's (все — ДЛТ), свитер и брюки Uniqlo (Uniqlo); на Сергее Костырко: рубашка и брюки Uniqlo (Uniqlo), футболка Malo, кеды a.testoni (все — ДЛТ); на Сергее Лазареве: рубашки Uniqlo (Uniqlo), брюки Lanvin, туфли Gucci (все — ДЛТ)

Резиденция искусств и технологий «Квартариата» — независимая площадка. Нас не интересует, что о нашей деятельности думают Эрмитаж, Русский музей, Триеннале, «Манифеста». Год назад государство ввело субсидии для аудиовизуального искусства — появилась такая статья расходов. Но это спекуляция тренда — в госструктуре сидят некомпетентные люди, распределение происходит на убогие события. При этом недавно к нам в резиденцию приезжал мексиканский саунд-артист De KJ, который живет в Берлине, — его визу и билеты нам оплатило мексиканское консульство. Нам ни одного документа не пришлось собирать. Но если мы просим денег на проект у нашего государства, нам предлагают заняться сбором бумажек, обзвоном и откатами каким-то чиновникам. Либо разговор скатывается к бартеру: мы вам даем деньги, вы нам — раскрытие темы матрешки. Из-за этого талантливым людям негде выразиться, поэтому они либо уезжают за границу, либо сидят дома взаперти, либо делают конъюнктуру. Поэтому нам комфортнее работать с европейскими институциями: Французским институтом, Институтом Гете. Они нас ни к чему не обязывают и дают проталкивать свои смелые идеи.

  • Лекция киноведа и блогера Михаи­ ла Захарова о со­ временном кино Cinema is Dead

  • Жилая студия для художников с окном в ванной комнате

  • Художник Влад Кульков готовит экс­ позицию перед выставкой «Тропа паука». 2016 год

В нашем центре мы развиваем четыре направления: концерты саунд-арта, электроники, современной академической музыки, а также выставки аудио-визуального искусства, миксед-медиа, скульптуры, предметного дизайна. В планах развивать VR — проекты виртуальной реальности. Плюс мы принимаем у себя рейвы m_division для веселья. Еще мы работаем как арт-резиденция для художников. Вскоре запустим сессионную студию, чтобы музыканты могли погостить две недели, записать альбом и у нас же его представить. Также готовим образовательные программы — проживание с ежедневными мозговыми штурмами. Наши два особняка расположены в саду, рядом Петергофский парк, Финский залив, летом даже машин не слышно. Работа на свежем воздухе быстро восстанавливает творческий баланс. Вместе с урбанистами мы планируем предложить администрации города сделать рекреационную зону с инсталляциями на нашей пустующей Золотой улице.

  • Выступление немецкого музы­ канта и видео­ художника Френка Бретшнайде­ ра на рейве Kunstgarten, посвященном восьмиле­ тию промогруппировки m_division

  • Аудиовизуальная инсталляция Outlines, сделанная коллективом видеохудожников и музыкантов Tundra. 2016 год

  • Скульптура Никиты Селезнева из серии «Мой маленький про­ тест» в рамках презентации проекта N&K Lab. 2017 год

В 1934 году в Петербурге был сделан первый в мире синтезатор «Меритон», который извлекал 432 тембра и был оснащен слайд-тач-панелью. Мы живем в городе будущего. Почему тогда мы пропагандируем только античные образы? Туристический трафик в городе идет не через современную петербургскую культуру, а через наше с вами культурное достояние — все приезжают посмотреть дворцы и парки XVIII века. Конечно, опыт предков надо уважать и впитывать, но нужно делать и что-то свое. Наша идея — создать новое искусство.

Текст: Наталья Наговицына

Фото: Антон Рудзат

Стиль: Виолетта Сорокина

Прически: Кирилл Брюховецкий

Оставить комментарий
  • Автор: andrey
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В сети появился тизер фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

Что смотреть на кинофестивале West Wind

Учитель о нападках на «Матильду»: «Я вынужден отвлекаться на бред и оскорбления»

В сети открылась бесплатная видеотека современного российского кино

«Провокативность и уничижение»: эксперты объявили «Матильду» Учителя оскорблением чувств верующих

В сети появился первый тизер новых «Звездных войн»

Александр Невзоров возвращается на телевидение

В сети появился первый трейлер сериала «Мгла» по Стивену Кингу