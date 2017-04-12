Fear. Human. Nature. #TheMist, from a story by @StephenKing, premieres Thursday, June 22nd on @Spike. pic.twitter.com/aSCS0nbtlb— The Mist (@TheMist) 11 апреля 2017 г.
В сети появился первый трейлер сериала «Мгла» по Стивену Кингу
В сети появился первый трейлер сериала «Мгла» Кристиана Торпома, который снят по одноименной повести короля ужасов Стивена Кинга.
Оригинальная история рассказывает о художнике Дэвиде Дрейтоне, который живет в маленьком городке. После сильной грозы Дрейтон вместе с сыном идет в супермаркет, где главных героев и остальных покупателей настигает туман. Оказывается, что в пелене скрываются жуткие чудовища, готовые разорвать любого, кто выйдет наружу.
Известно, что сериал, который снимается по заказу телесети Spike, существенно расширяет повесть Кинга.
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