В сети появился первый трейлер сериала «Мгла» по Стивену Кингу

 

В сети появился первый трейлер сериала «Мгла» Кристиана Торпома, который снят по одноименной повести короля ужасов Стивена Кинга.

Оригинальная история рассказывает о художнике Дэвиде Дрейтоне, который живет в маленьком городке. После сильной грозы Дрейтон вместе с сыном идет в супермаркет, где главных героев и остальных покупателей настигает туман. Оказывается, что в пелене скрываются жуткие чудовища, готовые разорвать любого, кто выйдет наружу.

Известно, что сериал, который снимается по заказу телесети Spike, существенно расширяет повесть Кинга.

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