Александр Сокуров: «Это невозможно уже больше терпеть!» [Монолог на премии «Ника»]

Но, конечно, наша главная с вами задача все же не обсуждение политических контекстов. Мы с вами должны делать, чтобы гуманитарное развитие нашего общества, наших молодых людей происходило, потому что все что связано с подменой просвещения и образования какими-то религиозными догматами, все что связано с борьбой и введением в гражданское политическое пространство религиозных институций страны — ведет к развалу страны! Я хочу обратить внимание на это. Я православным могу быть хоть на Северном полюсе, но Россия у меня здесь, и только здесь. Если здесь начнут люди выяснять какие-то такие отношения, то все остальное перестанет иметь вообще какой-либо смысл.

И последнее. Я отношусь к числу тех режиссеров, фильмы которого многие не любят. Ну вообще не очень показывают или совсем не показывают. Это тяжело и обидно осознавать, и все последние фильмы я вынужден делать за пределами своего отечества. Месяц назад я получил из Министерства культуры бумагу, которая гласит, что Министерство солидаризируется с решением не показывать, например, «Русский ковчег» (фильм А. Сокурова 2002 года был показан в России на двух экранах, а в США стал хитом проката — Прим. ред.)в РФ. Мне уже позвонили какие-то люди...

— Кто? (выкрик из зала — Прим. ред.)

... я не буду называть фамилии, вы все прекрасно все понимаете. Мне уже звонили, что какие-то другие мои фильмы попадут под это клеймо. Я знаю, что в Чечне они вообще не разрешены к показу, потому что Чечня особый сектор, не очень имеющий отношения к нашей стране.

Все, кто сегодня занимаются молодежью, все, кто включен в жизнь студенчества, кто связан с образованием, мы все должны занять с вами прочные [позиции], бороться за силу просвещения, только это избавит нас от возможной дикости, от возможных политических катастроф.

Спасибо большое!