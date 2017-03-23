Возрождение «Твин Пикса», бенефис Роберта де Ниро, новый сезон «Фарго» и финальная часть самого загадочного сериала последних лет – все, чо вы будете смотреть весной 2017 года.
15 самых ожидаемых сериалов весны
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА:
«Железный кулак»
Еще одна расширенная до размеров сериала история из супергеройской серии Marvel «Защитники» - последнее телешоу цикла, после «Сорвиголовы», «Джессики Джонс» и «Люка Кейджа»). Здесь заглавный герой – могучий мастер восточных единоборств, сражающийся с криминальными элементами в зловещем нью-йоркском районе Hell’s Kitchen. Давно уже стало общим местом то, что телекомиксы из развлечения для гиков превратились в экзистенциальные нуары для широкого зрителя. Онлайн-сервис Netflix закрепил это превращение окончательно.
С 17 марта
«Куртизанки»
Новый костюмно-исторический сериал канала Hulu. Конец XVIII века: в респектабельных районах Лондона появляются дорогостоящие бордели. «Работающие» там девушки, за спиной каждой из которых – драма выживания в жестоком городе, конечно, отличаются от работниц дешевых притонов и тем более уличных панелей. Тем не менее, ассоциации и с купринской «Ямой», и с отважной героиней романа Мишеля Фейбера «Багровый лепесток и белый», также лондонской проституткой, втайне ненавидящей клиентов, у зрителя появятся.
С 29 марта
«13 причин, почему»
Еще один интригующий проект Netflix, основанный на британском бестселлере. Главный герой, ничем особо не примечательный подросток, находит на крыльце своего дома коробку с несколькими аудиокассетами, записанными его одноклассницей (первоначально роль девушки хотела исполнить Селена Гомес, но переквалифицировалась в исполнительные продюсеры). Дело в том, что возлюбленная героя покончила с собой, и подробно рассказывает в записи своему поклоннику о чертовой дюжине причин для такого рокового шага, одна из которых – он сам непосредственно. Мрачная трагикомедия и роман взросления одновременно.
С 31 марта
«Клан Кеннеди. После Камелота»
Семейно-политическая драма о событиях, которые разворачивается после убийства Ди Харви Освальдом президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и охватывает период в несколько десятилетий, начиная с безумного ноября 1963 года. В центре событий — бывшая первая леди Жаклин (Кэти Холмс) и сенатор от штата Массачусетс Тед Кеннеди (некрасиво постаревший Мэтью Перри), который становится лидером клана. «После Камелота», на самом деле, - сиквел нескольких мини-сериалов, не снискавших особого успеха. Но нынешняя попытка обязательно привлечет внимание хотя бы на волне интереса к тем событиям (выраженного, в частности, и полнометражной биографической драмой «Джеки» с Натали Портман).
Со 2 апреля.
«Сын»
Мощный вестерн с красиво постаревшим Пирсом Броснаном в основной роли. Всего ожидается три сезона: речь идет о более или менее аккуратной экранизации эпического романа Филиппа Майера, который через историю трех поколений одной семьи, в сущности, рассказывает историю Америки. Герой Броснана, которого воспитало племя команчей, убивших его семью, предстает на телеэкране уже пожилым главой богатого фермерского хозяйства в Техасе, патриархом большой и не слишком дружной семьи. Специфическое, но впечатляющее зрелище для любителей прерий, погонь и семейных драм.
С 8 апреля
«Герилья»
Провокационный и политизированный мини-сериал шоураннера-дебютанта Джона Ридли (более всего известного в качестве сценариста оскароносных «12 лет рабства» Стива МакКуина). Действие происходит в середине 70-х в Британии: группа подпольщиков во главе с героем Идриса Эльбы борются с попытками правительства их уничтожить. Сериал, через исторические аллюзии, обращается к проблемам расизма и ответного протеста (выраженного, например, движением против полицейского насилия Black Lives Matter), при этом это не агитка, а динамичный, противоречивый и полный неожиданностей триллер.
С 16 апреля
«Рассказ служанки»
Один из самых ожидаемых проектов телегода, состоящая из 10 серий экранизация романа-антиутопии Маргарет Этвуд. В сериале рассказывается о вымышленном тоталитарном государстве Гилеад (миксе военной и экономической диктатуры). Повествование ведется от лица служанки Оффред – ее играет Элизабет Мосс, хорошо известная по сериалам «Безумцы» и «Вершина озера». В отнюдь не дивном новом мире подобные героине служанки вынашивают детей бесплодным женам офицеров. Шоураннером сериала о рабстве выступил Брюс Миллер («Сотня»).
С 26 апреля
«Американские боги»
Наконец-то определившийся с датой релиза сериал-долгострой, обещающий быть грандиозной экранизацией главной на сегодня книги интеллектуального фантаста Нила Геймана. Первоначально права на роман купил канал HBO, но в результате мало понятных посторонним манипуляций «Боги» выйдут на скромном Starz. Кратко пересказать сложный разветвленный сюжет геймановской книги не представляется возможным, но в целом она о битве старых богов, живущих под человеческими личинами (от Анубиса до Иисуса, от Одина до Дурги) и новых божеств, курирующих медиа, интернет и прочие реалии современности. В ролях заявлены Джиллиан Андерсон, Петер Стормаре и дюжина знаменитостей помельче.
С 30 апреля
«Лжец, великий и ужасный»
Телебенефис Роберта де Ниро, долгожданный. Актер играет Берни Мейдоффа знаменитого успешного финансиста с Уолл-Стрит, в 2008-м году подпавшего под расследование ФБР по доносу собственных сыновей. За следствием развернулись крупнейший в США скандалмиллиардные убытки и тюремный срок длиной в 150 лет. Супруга Берни, Рут (Мишель Пфайффер) также оказалась втянутой в махинации супруга, ставшие главной финансовой аферой прошлого века. В кресле режиссера – Барри Левинсон.
С 20 мая
«Начальница»
Вездесущий Netflix с Шарлиз Терон в роли исполнительного продюсера взялись превратить в задорную драмеди реальную историю юной стартаперши Софии Аморусо. 22-летняя девушка построила многомиллионную империю Nasty Gal, начав с продажи винтажных вещей на eBay. Сериал основан на автобиографической книге Софии, взбалмошной анархистки с панковскими привычками, на которую свалились бешеные деньги.
Конец мая
5 СЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ВЕРНУТСЯ ЭТОЙ ВЕСНОЙ
«Побег», 5 сезон
Главный сюрприз сезона - неожиданное возвращение популярного в середине в конце 2000-х сериала Prison Break, который завершился в 2009-м году смертью и похоронами главного героя, Майкла Скофилда (Вентворт Миллер – актер, являющийся открытым геем, в свое время отказался посетить Москву в знак протеста против царящей в России милоновщины). Три сезона подряд Майкл вызволял старшего брата из тюрьмы, попутно скрываясь от киллеров кровожадной вице-президентши Внезапно воскресший, герой сам окажется в тюрьме Йемена, откуда уже его будут вытаскивать. Предположить реакцию зрителей, кроме ностальгии, пока не представляется возможным: осторожные продюсеры для камбэка сняли пока только 9 серий.
С 4 апреля
«Фарго», 3 сезон
Невероятно удачный оммаж Ника Хоули черной комедии братьев Коэнов (1996) продлился два блистательных сезона, сюжетно почти никак не связанных с оригинальным фильмом. Про третий сезон известно лишь то, что в действие перенесено в 2010-й, в центре повествования два брата, один – удачливый бизнесмен и «король парковок штата Миннесота», второй, в роли которого Юэн МакГрегор – лысеющий недотепа, работающий офицером по надзору за условно-досрочно освобожденными. Ясно, что трупы, чернейший юмор и красивейшие пейзажи будут в избытке — посмотрите трейлер и сами все поймете.
С 19 апреля
«Оставленные», 3 сезон
Финал самого загадочного, мрачного и безумного сериала если не последних лет, то в линейке флагманского канала HBO точно. Еще за кадром первого сезона, за год до событий на экране произошло необъяснимое: неизвестно куда и безо всякого следа исчезли около 3 % жителей Земли. В маленьком городке в штате Нью-Йорк это около сотни горожан. Главный герой, местный шериф в исполнении Джастина Теру, пытается охранять порядок, при том, что, например, его собственная жена ушла в апокалиптическую секту, адепты которой ходят в белом, курят одну за другой, не разговаривают, а также всеми сначала мирными, а потом – вовсе и не мирными способами стремятся напомнить согражданам о том, что жить как ни в чем не бывало нельзя. Во втором сезоне загадок еще больше прибавляется, и если сезон третий не закончится концом света, то неизвестно, что и думать.
С 19 апреля
«Твин Пикс», 3 сезон
Событие, что казалось невозможным, грядет менее чем через два месяца. Судя по лукавым интервью участников съемок и измывательским трейлерам, это, конечно, не сиквел в «нормальном» смысле. Хотя известно, что действие будет происходить в сонном городке на северо-востоке штата Вашингтон, почти на канадской границе. Только 25 лет спустя. Про сюжет (если опять-таки можно говорить о привычных нарративных конструкциях в случае Дэвида Линча) по-прежнему ничего не известно, хотя демиург этой красивой и бредовой сказки намекнул на то, что ключевыми для истории стали последние семь дней жизни Лоры Палмер. Известно также, что в сериале появятся всевозможные суперзвезды, от Моники Беллуччи и Наоми Уоттс до Тима Рота.
С 21 мая
«Карточный домик», 5 сезон
Жанр политической сатиры был поднят Бо Уиллиманом и Дэвидом Финчером за четыре сезона на недосягаемую высоту. Теперь проблема с «Карточным домиком» в том, как элегантно все закончить. Судя по студийным слухам, перипетии сюжета будут крутиться вокруг предвыборной схватки Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси) с соперником, измены Клэр (Робин Райт) мужу и захватом Исламским Халифатом трех американцев с непредсказуемыми требованиями.
С 31 мая
Текст: Артем Лангенбург
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