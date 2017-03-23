15 самых ожидаемых сериалов весны

«Оставленные», 3 сезон

Финал самого загадочного, мрачного и безумного сериала если не последних лет, то в линейке флагманского канала HBO точно. Еще за кадром первого сезона, за год до событий на экране произошло необъяснимое: неизвестно куда и безо всякого следа исчезли около 3 % жителей Земли. В маленьком городке в штате Нью-Йорк это около сотни горожан. Главный герой, местный шериф в исполнении Джастина Теру, пытается охранять порядок, при том, что, например, его собственная жена ушла в апокалиптическую секту, адепты которой ходят в белом, курят одну за другой, не разговаривают, а также всеми сначала мирными, а потом – вовсе и не мирными способами стремятся напомнить согражданам о том, что жить как ни в чем не бывало нельзя. Во втором сезоне загадок еще больше прибавляется, и если сезон третий не закончится концом света, то неизвестно, что и думать.

С 19 апреля