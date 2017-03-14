Рэйф Файнс снова приехал в Петербург

Сегодня петербуржцы вновь могли случайно увидеть прогуливающегося по Петроградской стороне Рэйфа Файнса. Британский актер опять посетил «Ленфильм» с рабочим визитом. Со своей съемочной группой он начал работу над новой картиной о великом танцовщике Рудольфе Нурееве.

«Это фильм об очень молодом Рудольфе Нурееве. Наша история – зарисовка о его студенческой жизни в Ленинграде и неделях, проведенных им в Париже, в 1961 году. Когда маленький мальчик из Уфы впервые понимает, что другой мир сходит по нему с ума. В этом фильме будут также показаны какие-то моменты из его детства. Мне кажется, эта тема стала мне интересной не только потому, что я большой любитель балета. Я считаю, что Нуреев, один из тех людей, который смог, преодолев границы, преодолев культурные различия, выразить посредством искусства свое желание соединять людей. Меня исключительно трогает его взрывное желание воссоединиться», - рассказал Рэйф Файнс.

Сегодня на «Ленфильме» британский актер и режиссер осмотрел съемочные павильоны. Гостя и съемочную группу впечатлили огромные размеры Четвертого и Пятого павильонов. Высота потолков -была главным критерием для выбора места съемок, и именно это больше всего понравилось Рэйфу Файнсу.