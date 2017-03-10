Мадонна снялась в феминистской короткометражке

58-летняя суперзвезда по случаю Международного дня борьбы за женские права снялась в корокометражном фильме-манифесте, прославляющем феминизм и провозглашающем конец мужской тирании. 

13-минутная лента носит название Her-Story. В фильме Мадонна возглавляет женскую революцию в восьми этапах. Голос за кадром говорит: «Добро пожаловать в революцию любви, когда женщины отказываются дальше принимать этот новый век тирании, в котором не только женщины, но все находятся в опасности. Революция начинается здесь».

Режиссерами фильма стали фотографы Луиджи и Ианго. Также кино было снято при участии немецкой версии журнала Vogue. В видео фигурирует баннер с лозунгом «We should all be feminists», а заканчивается история заявлением «Права женщины — это права человека».

Надо сказать, что певица присоединилась к популярной сейчас волне поп-феминизма, в первых рядах которого уже находятся Бейонсе, Рианна, Эмма Уотсон и Лина Данхем.

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