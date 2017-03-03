Курьезы

В шестьдесят втором выпуске Никита Михалков, выпив чая, упал со стула. Этот момент вошел в эфирную версию «Прожекторперисхилтон».

Сценарная группа утверждает, что если этот эпизод и был запланирован, то никто, кроме самого Никиты Сергеевича, об этом не знал. Все выпуски программы записывались в «Останкино», за одним исключением: в 2009 году заключительный выпуск сезона снимался на пляже в Крылатском, где на ведущих напали комары. Весь эпизод «великолепная четверка» шутила, не переставая отмахиваться от кровососов. В октябре 2009 года гостем шоу стал актер Стивен Сигал. В это же время у ведущего Гарика Мартиросяна родился сын. По сценарию американский актер якобы придумывает новорожденному имя. На самом деле это была часть сценария, имя ребенку – Даниил – родители придумали заранее, а Сигала попросили лишь озвучить его.

Газеты

За несколько дней до эфира редакторами просматривается множество газет, в которых выискиваются интересные темы. Как говорят сценаристы, со временем становится понятно, в каких газетах можно что-то найти, а в каких нет. Внимательные зрители наверняка обратили внимание, что зачастую новости берут из «Комсомольской правды», «Коммерсанта» и «Известий».

Награды «ТЭФИ»

«Прожекторперисхилтон» несколько раз становился обладателем телепремии «ТЭФИ». В итоговом зачете у передачи три статуэтки как у лучшей информационно-развлекательной программы (2008, 2009 и 2010 годы) и две награды, которые получила вся сценарная группа шоу, в номинации «Сценарист телевизионной программы» (2009 и 2010 годы).

Стол

Как нас заверили на Первом канале, во время записи ведущие пьют обычный чай и едят пирожные. Исключением стало желание Микки Рурка выпить водки. Рурк был также единственным человеком, которому разрешили курить в студии.