Готовимся к возвращению самого смешного квартета на отечественном ТВ: как проходит запись шоу, кто пишет шутки и почему Гарик Мартиросян — иммигрант, а Александр Цекало — жертва.
«Прожекторперисхилтон»: вспомнить все за 5 минут
Название
За кулисами программы рассказывают, что изначально вариантов названия было много, но генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту ни одно из них не нравилось. Словосочетание «Прожекторперисхилтон» родилось в голове одного из сценаристов, Дениса Привалова, но всерьез даже не рассматривалось. Однако когда его услышал Эрнст, то сразу же утвердил.
Не все молодые зрители могут понять эту шутку юмора. Название отсылает к программе конца 1980-х «Прожектор перестройки». При этом «Прожекторперисхилтон» скорее напоминает другую сверхпопулярную передачу тех лет, «Взгляд», в которой также было четверо ведущих, сидевших за столом, заваленным газетными вырезками.
Гости
Для первых выпусков шоу записывались специальные сюжеты, затем от этой практики отказались в пользу приглашенных звезд. За время существования «Прожекторперисхилтон» в шоу побывало восемьдесят семь гостей (данные на момент выхода номера). Сотрудники программы говорят, что стараются приглашать людей с адекватным чувством юмора, тех, кто может выглядеть достойно рядом с четверкой ведущих. Случаются и отказы: некоторые просто боятся «опозориться».
Авторы
Над каждым выпуском передачи трудится сценарный отдел в количестве десяти человек, четверо ведущих и продюсер Мария Даниелян. Кстати, Иван Ургант в свое время уже работал вместе с продюсером Марией Даниелян и Сергеем Светлаковым. Это было музыкальное шоу Первого канала «Весна с Иваном Ургантом».
Запись
Во время записи шоу в зале присутствуют полторы-две сотни человек, в том числе получающие искреннее удовольствие от процесса сотрудники Первого канала. В отличие от большинства телевизионных юмористических программ в «Прожекторперисхилтон» используется не закадровый, а живой смех зрителей. Запись одного выпуска программы длится около двух часов, соответственно, полтора часа не попадают в финальную версию. Декорации монтируются перед записью и демонтируются сразу после нее.
Подготовка
Заранее выбираются лишь темы для беседы в студии, в процессе обсуждения которых сценаристами и ведущими придумывается часть шуток, остальные рождаются экспромтом во время съемок. Репетируют только музыкальные номера. Если гости берут на себя вокальную партию, их приглашают на репетицию, если участие сводится к подтанцовке – все происходит в режиме реального времени.
Спецвыпуски
В мае 2010 года вышли шоу под названием «Прожекторевровижн», на тему конкурса «Евровидение», а 1 января 2009 года – «Новогодняя ночь с “Прожекторперисхилтон”».
Распределение ролей
Комедийные маски, которые стали привычными образами ведущих, придуманы не специально – со временем каждый из четверки нашел свое амплуа. Так, Гарик Мартиросян стал иммигрантом, а Александру Цекало досталась незавидная роль объекта насмешек. Чаще всего его подначивает Иван Ургант, в то время как Сергей Светлаков выступает в роли простого парня, которому палец в рот не клади.
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Дмитрий Дибров телеведущий
Главное, что есть в «Прожекторперисхилтон», – это импровизация. Перед съемкой выпуска с моим участием я видел подготовку к шоу. На следующий день, когда ведущие вошли в студию, у них открылись какие-то неведомые каналы, и их шутки многократно превзошли все сценарные заготовки. Что касается аналогов, видимо, телезрители будут искать юмористические, но я, как телевизионщик, вижу сходство с программой «Что? Где? Когда?». Когда перед тобой есть вопрос и всего шестьдесят секунд на ответ, то в подсознании открывается информационный банк. Некоторые потом говорят: «Я и сам не понимаю, откуда знал это». Так же и с ребятами. Достаточно посмотреть, какие у Сергея Светлакова рождаются интересные литературные образы из всей, казалось бы, внешней белиберды».
Курьезы
В шестьдесят втором выпуске Никита Михалков, выпив чая, упал со стула. Этот момент вошел в эфирную версию «Прожекторперисхилтон».
Сценарная группа утверждает, что если этот эпизод и был запланирован, то никто, кроме самого Никиты Сергеевича, об этом не знал. Все выпуски программы записывались в «Останкино», за одним исключением: в 2009 году заключительный выпуск сезона снимался на пляже в Крылатском, где на ведущих напали комары. Весь эпизод «великолепная четверка» шутила, не переставая отмахиваться от кровососов. В октябре 2009 года гостем шоу стал актер Стивен Сигал. В это же время у ведущего Гарика Мартиросяна родился сын. По сценарию американский актер якобы придумывает новорожденному имя. На самом деле это была часть сценария, имя ребенку – Даниил – родители придумали заранее, а Сигала попросили лишь озвучить его.
Газеты
За несколько дней до эфира редакторами просматривается множество газет, в которых выискиваются интересные темы. Как говорят сценаристы, со временем становится понятно, в каких газетах можно что-то найти, а в каких нет. Внимательные зрители наверняка обратили внимание, что зачастую новости берут из «Комсомольской правды», «Коммерсанта» и «Известий».
Награды «ТЭФИ»
«Прожекторперисхилтон» несколько раз становился обладателем телепремии «ТЭФИ». В итоговом зачете у передачи три статуэтки как у лучшей информационно-развлекательной программы (2008, 2009 и 2010 годы) и две награды, которые получила вся сценарная группа шоу, в номинации «Сценарист телевизионной программы» (2009 и 2010 годы).
Стол
Как нас заверили на Первом канале, во время записи ведущие пьют обычный чай и едят пирожные. Исключением стало желание Микки Рурка выпить водки. Рурк был также единственным человеком, которому разрешили курить в студии.
Иностранные гости
Определенно западные звезды заинтересованы в появлении в эфире Первого канала. Чаще всего они приезжают в Москву ради промоушен фильмов со своим участием (Хью Грант, Стивен Сигал, Хью Джекман). Дизайнер Жан-Поль Готье участвовал в «Прожекторперисхилтон» после прошлогоднего показа его коллекции на Казанском вокзале. Гости по-разному реагируют на приглашение в программу и на шутки ведущих. Кто-то расспрашивает про сценарий, другие оказываются мастерами импровизации. Так, Микки Рурк не интересовался подробностями заранее, прибыл на запись во вполне респектабельном виде, но через пять минут попросился в гримерку. Там он сунул голову под кран с водой, надел пальто на голое тело и уже в таком виде появился в эфире. Стопроцентное попадание в нужный образ. Все, что происходило в шоу после, было уже абсолютным экспромтом.
Сиквелы и приквелы
По словам создателей «Прожекторперисхилтон», шоу не имеет прямых аналогов на Западе. Идея программы возникла на Первом канале, генераторами были Константин Эрнст и Мария Даниелян, к которым в дальнейшем подключились сценаристы. Тем временем «Прожекторперисхилтон» сам стал объектом для копирования формата: на телеканале «Россия 1» стартовала по сути его женская версия – шоу «Девчата» с Аллой Довлатовой, Туттой Ларсен, Ритой Митрофановой, Ольгой Шелест и Мариной Голуб.
Самоцензура и цензура
Редакторы говорят, что руководствуются привычными для нормального человека нравственными ценностями – табу для них являются шутки о трагедиях и катастрофах.
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