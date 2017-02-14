По рассказам Александра Цыпкина снимут сериал

По рассказам писателя и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Цыпкина снимут сериал. Автор уже заключил контракт компанией «Космос-фильм», которая занимается производством телешоу.

Цыпкин рассказал нам, что в основу сценария лягут саркастические рассказы из книги «Женщины непреклонного возраста» и другие произведения. Сюжет будет строиться вокруг отношений мужчин и женщин. Актерский состав и дата премьеры пока держатся в секрете.

«Буду бороться с изюмным романтизмом и карамельными чувствами со всей беспощадностью своего сарказма. Ждите полного разгула», — предупредил Цыпкин.