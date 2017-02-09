«Оленина для Ленина»: «КОЛХУи» написали картины к столетию революции

«Колдовские художники» в «Свином рыле» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции.

Тема раскрыта методами мультреализма: Ленин на глазах у красных втыкает нож в оленя, а революционеры скачут на попе верхом. Героями мультиков для взрослых также стали Дзержинский, Сталин, Бухарин и прочие деятели тех лет. А масштабное полотно «Адский Совнарком» вместило идеологов и руководителей Октябрьского переворота.

Среди участников выставки: Николай Копейкин, Вася Ложкин, Андрей Кагадеев, «митек» Дмитрий Шагин, Виктор Пузо, Андрей Люблинский и другие.

Выставка будет работать до 26 февраля

Добавим, что «КОЛХУи» в прошлом году открыли свое собственное некоммерческое пространство «Свиное рыло» напротив Цирка на Фонтанке. Здесь собраны работы художников объединения, метод которых заключается в драматизации идиотизма и идиотизации драматизма. «Свиное рыло» отличается от большинства галерей отсутствием высоколобых кураторских текстов и озабоченных порядком смотрителей.