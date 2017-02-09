В сети появился первый трейлер «Рокового искушения» Софии Копполы

В сети появился первый трейлер драмы «Роковое искушение» Софии Копполы с Колином Фарреллом, Эль Фэннинг, Николь Кидман и Кирстен Данст.

Автор фильмов «Девственницы-самоубийцы» и «Трудности перевода» сняла римейк фильма «Обманутый» 1971 года. Действие разворачивается в XIX веке в США.

По сюжету в закрытый женский пансион попал раненный в гражданской войне солдат — одна из семи воспитанниц нашла его в лесу во время прогулки. Мужчина идет на поправку, а атмосфера в девичьем коллективе ухудшается, наполняясь соперничеством за его внимание.

В российский прокат картина выйдет 23 июня.