В сети появился новый трейлер «Твин Пикса»

На YouTubе-канале «Твин Пикса» появился новый трейлер культового сериала Дэвида Линча.

В ностальгическом ролике, собранном из фрагментов старых серий,говорится о любви спецагента ФБР Дейла Купера к «чертовски хорошему кофе». Ни единого намека на дальнейшее развитие сюжета в видео нет.

Премьера нового сезона культового сериала «Твин Пикс» назначена на 21 мая 2017 года. Серии будут транслироваться на телеканале Showtime.

Напомним, что о съемках третьего сезона «Твин Пикса» было объявлено в 2014 году. Автором сценария выступил Марк Фрост, который уже работал с Дэвидом Линчем над первым сезоном.