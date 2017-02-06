В сети появился новый трейлер «Твин Пикса»
На YouTubе-канале «Твин Пикса» появился новый трейлер культового сериала Дэвида Линча.
В ностальгическом ролике, собранном из фрагментов старых серий,говорится о любви спецагента ФБР Дейла Купера к «чертовски хорошему кофе». Ни единого намека на дальнейшее развитие сюжета в видео нет.
Премьера нового сезона культового сериала «Твин Пикс» назначена на 21 мая 2017 года. Серии будут транслироваться на телеканале Showtime.
Напомним, что о съемках третьего сезона «Твин Пикса» было объявлено в 2014 году. Автором сценария выступил Марк Фрост, который уже работал с Дэвидом Линчем над первым сезоном.
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