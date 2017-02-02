Тест сурка: насколько хорошо вы помните «День сурка»

2 февраля во всем мире отмечается День сурка, о котором многие узнали только благодаря одноименному фильму с Биллом Мюрреем. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовую картину. А если забыли – сегодня отличный повод ее пересмотреть.
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2 февраля во всем мире отмечается День сурка, о котором многие узнали только благодаря одноименному фильму с Биллом Мюрреем. Проверьте, насколько хорошо вы знаете культовую картину. А если забыли – сегодня отличный повод ее пересмотреть.
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