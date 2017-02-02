О любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут фильм

Об истории любви музыканта The Beatles Джона Леннона и авангардной художницы Йоко Оно снимут фильм. В проекте принимает участие 83-летняя Йоко.

Картину анонсировал американский продюсер Майкл Де Лука, который работал над «Кокаином» и «Американской историей Х». По его словам, фильм о Джоне и Йоко расскажет не только об их отношениях, но и об активизме в США. Лука заявил, что задача ленты — вдохновить нынешнюю молодежь отстаивать свои права.

Сценарий к байопику напишет Энтони Маккартен, который работал над фильмом «Вселенная Стивена Хокинга» о знаменитом британском физике.

Дата выхода ленты о Джоне Ленноне и Йоко Оно пока не называется.

Добавим, что в петербургской галерее KGallery проходит первая в России выставка серии Аллана Танненбаума «John&Yoko: a New York love story», в которую входят снимки последней совместной фотосессии легендарной пары. Она работает последние дни: до 7 февраля.

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