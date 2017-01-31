Британцы создали минутные мультфильмы по русской классике
Студенты Кингстонского университета в Великобритании сделали короткие мультфильмы по мотивам произведений русской классики. Об этом их попросило издательство Vintage Classics, переиздающее романы Достоевского, Булгакова и других писателей к 100-летию Октябрьской революции.
«Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Жизнь и судьба» — все сюжеты уместились в 40-секундные ролики. Первое место занял мультфильм по мотивам «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Победители получили одну тысячу фунтов.
Все работы, участвующие в конкурсе, опубликовали на Youtube-канале издательства Vintage Books.
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