Британцы создали минутные мультфильмы по русской классике

Студенты Кингстонского университета в Великобритании сделали короткие мультфильмы по мотивам произведений русской классики. Об этом их попросило издательство Vintage Classics, переиздающее романы Достоевского, Булгакова и других писателей к 100-летию Октябрьской революции.

«Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Жизнь и судьба» — все сюжеты уместились в 40-секундные ролики. Первое место занял мультфильм по мотивам «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Победители получили одну тысячу фунтов.