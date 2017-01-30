Депутат Поклонская: «Матильда» нарушает права на частную жизнь Николая II

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская требует Генпрокуратуру проверить сценарий нового фильма Алексея Учителя «Матильда. Тайна дома Романовых», не дожидаясь массовой премьеры.

«Люди, которые просят меня поддержать их, пишут, что в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения святого государя Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской», — пишет Поклонская в своем Живом Журнале.

Она отмечает, что ранее правоохранители проверили только двухминутный трейлер. Поэтому Поклонская направила в Генпрокуратуру новый запрос, в котором просит историков, представителей РПЦ и других экспертов изучить сценарий фильма. Кроме того, зампредседателя требует проверить законность расходования бюджетных денег, которые были выделены на съемки картины.

Поклонская уверяет, что авторы «Матильды» нарушают право на неприкосновенность частной жизни Николая II.

Из записи Натальи Поклонской в Живом Журнале Авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи. Таким образом, полагаю, что в действиях создателей фильма могут усматриваться признаки состава по ряду уголовных преступлений, предусмотренных статьями 128-1, 137, 138, 139 УК РФ. А именно: клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении; нарушение неприкосновенности частной жизни, в части незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо распространение этих сведений в публично демонстрирующемся произведении».

Кроме того, Поклонская усмотрела в «Матильде» «нарушение тайны переписки, почтовых и иных сообщений» и «оскорбление представителя власти». И отметила, что роль канонизированного императора досталась Ларсу Айдингеру — немецкому актеру, который снимался в порнофильме.

«Заявляю: фильм "Матильда. Тайна дома Романовых", называемый историческим блокбастером, является оскорблением религиозных чувств православных верующих», — написала Поклонская.

Помимо Генпрокуратуры Поклонская направила запрос на имя министра культуры, «чтобы все эти обстоятельства были учтены при принятии решения о выдаче или отказе в выдаче прокатного удостоверения фильма».