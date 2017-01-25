Петербуржец получил три «Порно-Оскара»

Россиянин Алексей Маетный (Гончаров), который снимается в роликах для взрослых под псевдонимом Маркус Дюпри (Markus Dupree), рассказал, что завоевал сразу три премии «Порно-Оскар» (AVN Awards), а не две, как раннее сообщали СМИ. Актер также пояснил, что стал первым россиянином, получившим премию AVN Awards.

Первый приз 28-летний россиянин получил за сцену с американской актрисой Абеллой Дейнджер. Второй «Порно-Оскар» Маркусу Дюпри достался за эпизод с Адрианой Чечик — кстати, актриса имеет сербско-русские корни. Третья награда у Алексея — за лучшую групповую сцену.

Добавим, что 28-летний Александр Маетный родился в Петербурге, учился на факультете международных отношений в Институте экономических связей, экономики и права. Затем переехал жить в Сан-Франциско. Женат на Лус Абреу — также актрисе из фильмов для взрослых, известной под псевдонимом Бриджит Би.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News и считается одной из самых значимых наград в индустрии ХХХ-фильмов. У AVN Awards около сотни номинаций, в том числе «Лучшая оргия», «Наиболее дикая сексуальная сцена», «Лучшая сцена без секса», «Лучший производитель лубрикантов», «Лучший производитель презервативов».