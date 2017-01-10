Триумфатор «Золотого глобуса» «Ла-Ла Ленд», новый фильм Мартина Скорсезе, российский хоррор «Невеста» и война с пришельцами в Чертанове от Федора Бондарчука – что смотреть в кинотеатрах в январе, чтобы не тосковать по новогодним каникулам.
14 лучших фильмов января
«Три богатыря и Морской царь»
По традиции выпускаемая в Новом году очередная часть франшизы петербургской студии «Мельница» про приключения героев древнерусских былин. На это раз осмысление эпоса совсем вольное: чтобы развеяться, три богатыря решают слетать в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это время морской царь превращает Киев в Атлантиду, а героям нужно как-то вернуть все обратно.
Уже в прокате
«Кредо убийцы»
Assassin's Creed
Как и в «Макбете», в новой картине мастера визуально безупречных лент, австралийца Джастина Курзеля (также автора парасинема «Снежный город») вновь снимается дуэт из Марион Котийяр и Майкла Фассбендера. Основой для фильма стала одноименная компьютерная игра в жанре приключений в Средневековье, но по ней был написан оригинальный сценарий
С помощью революционной технологии, высвобождающей генетическую память, Каллум Линч переживает в Испании XV столетия приключения Агилара, своего предка. Получив таким путем невероятные знания и способности, он сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.
Уже в прокате
«Ложные признания»
Les fausses confidences
Типичная французская комедия по адаптированной пьесе Мариво (ее действие перенесено в наше время) c Луи Гаррелем и Изабель Юппер. Прекрасный, но бедный юноша Дорант безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту. Но дядя хочет женить его на Мартон, деловитой компаньонке вдовы. А мать Араминты мечтает о том, чтобы состоятельная дочь вошла еще и в аристократические круги, и намерена выдать ее за графа Доримона.
Уже в прокате
«Ла-Ла Ленд»
La La Land
Долгожданный фильм, в котором Райн Гослинг и Эмма Стоун поют и танцуют наконец-то выходит в российский прокат. Триумфатор «Золотого глобуса» получил награды во всех номинациях, в которых был представлен. Скорее всего, столь же счастливая судьба ждет его и на «Оскаре». Начинающая актриса, которая между прослушиваниями подает кофе кинозвездам, и фанатичный джазовый музыкант, вынужденный подрабатывать в заштатных барах, влюбляются друг в друга. Но пришедший к паре успех начинает разрушать их отношения.
С 12 января
«Закон ночи»
Live By Night
Режиссерская работа Бена Аффлека о суровых гангстерских временах с Беном Аффлеком в качестве продюсера, сценариста и исполнителя главной роли. В картине также заняты Сиенна Миллер, Зои Салдана, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд. Во времена сухого закона в Америке главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает на жизнь бутлегерством и постепенно оказывается полностью вовлечен в криминальный мир.
С 12 января
«По млечному пути»
On the Milky Road
Материализуя личную утопию, Эмир Кустурица пускается во все тяжкие: сам играет главную роль, включает в фильм цирковые номера в исполнении мух, бабочек и пчел, а итальянскую красавицу Монику Беллуччи заставляет разговаривать по-сербски.
Молочник Костас полюбил доярку — чужую невесту. Она готовится к свадьбе и поет на итальянском, а вдвоем они радуются жизни. Но после ложного объявления о конце войны в Боснии, туда придут иностранцы в одинаковом камуфляже и начнут убивать всех без разбора.
С 12 января
«Почему он?»
Why Him?
Для ценителей незатейливых комедий а-ля «Знакомство с Факерами» очередная история неудачного представления родителям. Бонусом выступает Джеймс Франко. Правда, в написании сценария он не участвовал (а жаль). Дочь приводит в семью жениха – неуравновешенного интернет-миллионера, странными способами пытающегося наладить отношения с будущими родственниками.
С 12 января
«2+1»
Demain tout commence
Российские прокатчики, благодаря участию в картине Омара Си, эксплуатируют успешный бренд – отсылая в его названии к французскому хиту «1+1». Одна из бывших подружек подкинула беззаботному герою фильма грудного младенца. Он растит дочь один, но однажды возвращается мать Глории, решив вновь заняться воспитанием ребенка.
С 12 января
«Рай»
Выигравший «Серебряный лев» за лучшую режиссуру на Венецианском фестивале фильм Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли. Русская аристократка Ольга арестована нацистами за помощь еврейским детям. Ее отправляют в концентрационный лагерь, где она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблен в нее. Между ними завязываются странные и болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение.
С 19 января
«Иллюзия любви»
Mal de pierres
Лирическая драма с Марион Котийяр и Луи Гаррелем, участвовавшая в конкурсе Каннского фестиваля прошлого года. Мечтательную Габриэллу семья против ее воли выдает замуж за добропорядочного человека. Но в санатории, куда ее отправляют на лечение, она влюбляется в раненного ветерана Вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.
С 19 января
«Невеста»
Доказав, свою режиссерскую состоятельность на «Пиковой даме» Святослав Подгаевский вновь взялся за еще один фильм ужасов. На этот раз пугая призраками дев, умерших аккурат перед матримониальным обрядом. Настя уговаривает будущего мужа взять её с собой к родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе: семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и девушку начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.
С 19 января
«Прекрасные дни в Аранхуэсе»
Les beaux jours d'Aranjuez
Классик Вим Вендерс в экспериментальной версии рая (который где-то в предместьях Парижа) собирает в одном кадре всех любимцев по «Небу над Берлином»: камео достались и мрачному рыцарю печали Нику Кейву, и автору сценария Петеру Хандке.
Под сенью деревьев на террасе двое, мужчина и женщина, ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями, но у интимного разговора есть свидетель. Это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая.
С 26 января
«Притяжение»
Снимавшийся под грифом секретности в разных районах Москвы фильм Федора Бондарчука про инопланетное вторжение. Хотя магистральный лозунг картины «Земля – землянам», пожалуй, запомнится фантастическая сага эпичной фразой «Вы из космоса, а мы из Чертанова».
Под Москвой сбит объект внеземного происхождения, пока власти не знают, как поступить, жители того самого Чертанова (во главе с героями Александра Петрова и Никиты Кукушкина) решают взять ситуацию в свои руки.
С 26 января
«Молчание»
Silence
Фильм Мартина Скорсезе по одноименному роману японского писателя Сюсаку Эндо (на русском языке книга выйдет также в январе) с Адамом Драйвером, Эндрю Гарфилдом и Лиамом Нисоном в главных ролях. Продюсер картины Ирвин Уинклер, работавший со Скорсезе на лентах «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Бешеный бык» и «Славные парни» и «Волк с Уолл-cтрит» утверждает, что это лучший киноопыт режиссера.
В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианство.
С 26 января
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