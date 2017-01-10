«Кредо убийцы»

Assassin's Creed

Как и в «Макбете», в новой картине мастера визуально безупречных лент, австралийца Джастина Курзеля (также автора парасинема «Снежный город») вновь снимается дуэт из Марион Котийяр и Майкла Фассбендера. Основой для фильма стала одноименная компьютерная игра в жанре приключений в Средневековье, но по ней был написан оригинальный сценарий

С помощью революционной технологии, высвобождающей генетическую память, Каллум Линч переживает в Испании XV столетия приключения Агилара, своего предка. Получив таким путем невероятные знания и способности, он сразится с рыцарями ордена тамплиеров в наше время.

Уже в прокате