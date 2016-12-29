Сегодня в прокат выходит фильм «Викинг». Автор костюмов картины Екатерина Шапкайц дала нам мастер-класс, как переодеть Данилу Козловского в Рюриковича и создать атомосферу Средневековья.
Как переодеть Данилу Козловского в Рюриковича?
Когда я пришла на картину «Викинг» пять лет назад, у режиссера Андрея Кравчука уже было свое видение, как должна выглядеть средневековая реальность, в которой живет главный герой фильма — князь Владимир Святославич, будущий креститель Руси. Это время разрозненности земель, языческих культов и междоусобиц, когда один брат из-за обычаев вынужден мстить другому. При подготовке мы все проговаривали: чем одни племена и народности отличались от других, и постепенно это оформилось в определенные вещи. Например, стало ясно, что у византийцев будет яркий декор, чтобы они выглядели как инопланетяне на фоне викингов, одежда которых цвета земли, коры, песка и жухлой травы.
Прорабатывать материал нам помогали исследователь скандинавской и древнерусской филологии Федор Успенский и завкафедрой археологии истфака СПбГУ Евгений Носов. Они консультировали нас с точки зрения истории, но не материальной культуры: осталось мало памятников того времени, а рассказы в летописях можно трактовать по-разному. Это дает простор для фантазии: основа костюма известна, а дальше — действуй, как хочешь. Кроме того, мы изучали фонды Эрмитажа, национального исторического музея в Риге и ездили на раскопки в Новгород. Там недавно были обнаружены фрагменты тканей того времени. Вдохновившись ими, мы заказали сплести похожую грубую фактуру в Белоруссии. У подмосковной фабрики брали шерсть, кусочки византийских реплик я привозила из Италии, а простые ткани — из Китая и Индии. Великолепный художник по металлу Олег Седловский разрабатывал для нас образцы доспехов.
Когда актеру подходит костюм, значит, кастинг прошел идеально и нет пропасти между ним и персонажем. Александра Бортич, наша Рогнеда (жена князя), она такая спортивная, резкая, юная — пытается надеть сразу все и лучшее. Поэтому во время сцены сватовства мы выбрали для нее костюм с мехом рыси, который смотрится нарочито нелепо, а когда она вынуждена выйти замуж, на ней серебряные вериги: с одной стороны, это украшение, а с другой — напоминает о кандалах. Данила Козловский, сыгравший князя Владимира, также подошел для роли идеально. Он с такой радостью и интересом во время примерок рассматривал ремешки и прочий декор на костюмах — очень приятно, когда твою работу ценят.
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