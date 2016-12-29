Как переодеть Данилу Козловского в Рюриковича?

Прорабатывать материал нам помогали исследователь скандинавской и древнерусской филологии Федор Успенский и завкафедрой археологии истфака СПбГУ Евгений Носов. Они консультировали нас с точки зрения истории, но не материальной культуры: осталось мало памятников того времени, а рассказы в летописях можно трактовать по-разному. Это дает простор для фантазии: основа костюма известна, а дальше — действуй, как хочешь. Кроме того, мы изучали фонды Эрмитажа, национального исторического музея в Риге и ездили на раскопки в Новгород. Там недавно были обнаружены фрагменты тканей того времени. Вдохновившись ими, мы заказали сплести похожую грубую фактуру в Белоруссии. У подмосковной фабрики брали шерсть, кусочки византийских реплик я привозила из Италии, а простые ткани — из Китая и Индии. Великолепный художник по металлу Олег Седловский разрабатывал для нас образцы доспехов.