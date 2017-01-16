Энциклопедия IT-индустрии: от А до Я

За последние годы наш город стал кузницей кадров не только для местных «ВКонтакте» и «Яндекса», но также для Google, Facebook, AirBnb и многих других корпораций Кремниевой долины. IT-бизнес — едва ли не единственная сфера, которой требуются сегодня все новые и новые специалисты. Команды ИТМО и СПбГУ уже полтора десятилетия почти исключительно друг с другом соревнуются за первое место на чемпионатах мира по программированию. Множество выпускников этих вузов стали гражданами мира и работают по всей планете от США до Новой Зеландии. И даже Geek Picnic, родившийся как скромный опен-эйр для ботанов, превратился в крупнейший научно-популярный фестиваль Восточной Европы. Мы решили разобраться, как Петербург стал гик-столицей и каким будет дивный новый мир совсем близкого будущего.