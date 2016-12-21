У «Ленинграда» вышел новогодний ролик с Ургантом

Режиссер Тимур Бекмамбетов снял новогодний клип на песню группировки «Ленинград» «Начинаем отмечать!», которая стала саундтреком к фильму «Елки 5».

Клип состоит из нарезки кадров комедии. В нем Иван Ургант охотится за убегающим пингвином по кличке Палыч по всему Петербургу: он пытается поймать его в пробке, в метро, в арках «Гостиного двора» и даже на Фонтанке.

Бекмамбетов рассказал, что для фильма они искали песню, которая передает суть Нового года как объединяющего праздника. Выбор пал на новую песню «Ленинграда» с нехитрым припевом: «Начинаем отмечать!».

Фильм «Елки 5» выйдет в российский прокат 22 декабря. Музыку в нем также исполнят Илья Лагутенко, группа Uma2rmaH и певица Елка.