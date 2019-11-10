Экоактивистка Грета Тунберг выпустит свою книгу в США

Добавим, что в июне 2019 года был выпущен сборник речей Греты Тунберг на английском языке, а позднее появилась версия и на немецком.

Грета Тунберг – шведская школьница, экологический активист. В 15 лет она протестовала возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат» с призывом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Её действия привели к массовым мероприятиям, известным как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».

А недавно, 23 сентября 2019 года, в Нью-Йорке на саммите ООН по климату Тунберг выступила с эмоциональной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодёжи и будущих поколений.