Топ-3 книги об искусстве от петербуржцев

Петербуржцы любят и умеют писать об искусстве (ничего удивительного!) в самых разных жанрах: лекции, комикс и рассказы о муках и радостях в Академии Штиглица. Редакция «Собака.ru» рассказывает о трех недавно вышедших книгах.

Екатерина Андреева «Все или ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века» Потомственный искусствовед, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Русского музея и член Новой академии изящных искусств Тимура Новикова Екатерина Андреева собрала под одной обложкой свои лекции о главных художниках прошлого века — западных (Поллок, Уорхол) и отечественных (Малевич, Михнов-Войтенко). С самого начала Андреева ставит диагноз: «Искусство XX века довольно монотонно и полно самоограничений: каждый следующий художник оставляет все меньше места для новых экспериментов». Это уже третье дополненное переиздание книги — первая ее версия была написана еще в 2004 году. Издательство Ивана Лимбаха

Аскольд Акишин, Деннис Двински «Ахматова. 6 историй» Анну Ахматову в Петербурге знают все. Знают как Анну Андреевну с величественным профилем, перепутанными перчатками и учеником Бродским. Книга Аскольда Акишина (один из первых художников-комиксистов России, иллюстрировал романы Булгакова, Лавкрафта, Конан Дойля, Брэдбери) и писателя Денниса Двински показывает другую Ахматову: хрупкую девушку из семьи с дворянскими корнями Аню Горенко, которая, несмотря на свою хрупкость, стала поэтом наперекор отцу, пережила страшные годы репрессий и послевоенную травлю. Шесть историй из жизни Ахматовой выполнены в виде комиксов — кто после этого скажет, что читающие графические рассказы взрослые люди — «убожества»? «Эксмо»

Арина Обух «Муха имени Штиглица» Арт присутствует в жизни 24-летней писательницы с раннего детства: ее отец Павел Обух — доцент кафедры монументального искусства Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна. Да и сама она, вообще-то говоря, художник-график. «Муха имени Штиглица» — это сборник рассказов, чьи второстепенные герои (художники, фрики, философы) вращаются вокруг главного — художественного училища имени Штиглица (ранее — имени скульптора Мухиной). Обух показывает жизнь «Мухи» не через какие-то исключительные события, а через студенческие будни и студенческое же восприятие мира: «Вот у нас тут трубу прорвало, все говорят: „У вас трубу прорвало“, а скажи им, что это современное искусство, так они рядом фоткаться начнут!» «АСТ: Редакция Елены Шубиной»